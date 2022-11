Vaccini: oltre mezzo milione di antinfluenzali in Emilia Romagna in un mese

Attualità

Anziana si vaccina.



Oltre mezzo milione di vaccini antinfluenzali già somministrati in Emilia-Romagna in meno di un mese. Sono 558.916 le dosi già utilizzate in regione nel periodo compreso tra il 24 ottobre, giorno di avvio della campagna antinfluenzale, e il 22 novembre: nel 93% dei casi il vaccino è stato somministrato dai medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna. Il restante 7% è distribuito attraverso gli altri canali previsti: i servizi di Igiene e sanità Pubblica, i servizi di Pediatria di comunità, le farmacie convenzionate aderenti e gli ospedali pubblici o privati accreditati. La Regione per questa campagna ha messo a disposizione 1.150.000 dosi di vaccino, che potranno aumentare fino a 1.380.000 ed essere somministrate in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se la persona si presenterà in ritardo, cioè oltre il 31 dicembre 2022. "Non solo la nostra regione è tra quelle che sta vaccinando di più con la quarta e la quinta dose contro il Covid - commenta l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - ma le cifre accertano che anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale sta andando bene, grazie anche allo straordinario impegno dei medici di medicina generale. Ribadisco il mio invito a tutti coloro che, per età e fragilità, sono principali destinatari della vaccinazione, in questi casi gratuita: è importante vaccinarsi e farlo appena possibile, visto che il virus influenzale già circola".