Scontro tra due auto a Riccione, anziana in ospedale

Cronaca

Riccione

| 13:00 - 23 Novembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Mercoledì mattina (23 novembre), due auto sono entrate in collisione lungo viale D'Annunzio a Riccione. A pagarne le conseguenze è stata una coppia di anziani coniugi a bordo di una Hyundai. Poco prima delle ore 12, l'anziano stava guidando con la moglie seduta sul sedile accanto, quando nei pressi di via Spontini, per cause che dovrà chiarire la Polizia Municipale, l'auto è entrata in collisione frontalmente con una Mercedes. Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica. L'uomo a bordo della Mercedes è uscito illeso. La moglie dell'anziano è stata trasportata in ospedale per accertamenti.