San Giovanni in Marignano, Open day delle scuole Maestre Pie

San Giovanni in Marignano

| 12:02 - 23 Novembre 2022

Ingresso della scuola.

Le scuole Maestre Pie di San Giovanni in Marignano aprono le porte sabato 26 novembre dalle 10 alle 12,30 presso il polo scolastico di Borgo S.Antonio, per accogliere

genitori e ragazzi in una scuola altamente specializzata nell'educazione dai 2 ai 14 anni. I docenti saranno a completa disposizione dei genitori per illustrare i programmi

scolastici innovativi che da sempre contraddistinguono il metodo educativo della scuola: tante sono le attività che i bambini e i ragazzi svolgono nel corso dell'anno, legate

allo studio delle lingue straniere, delle scienze, della matematica ma anche dell'arte, della musica e dello sport.

Durante la mattinata di sabato sarà possibile inoltre visitare l'intera struttura e i laboratori dedicati alla didattica, tutti dotati di attrezzature innovative: informatica, tecnica,

musica, lingue, lettura, scienze e arte unitamente alla palestra interna e agli ampi spazi all'aperto.

Grande importanza per la scuola secondaria di primo grado è il servizio di doposcuola per i ragazzi, gratuito e facoltativo: favorisce lo svolgimento dei compiti e aiuta le famiglie nella

gestione pomeridiana dei ragazzi.

La scuola è inoltre dotata di un servizio mensa interno che assicura qualità e controllo sull'alimentazione degli alunni.