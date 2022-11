Occupazione giovanile, opportunità per tutti: webinar di Confesercenti Rimini

Attualità

Rimini

| 11:49 - 23 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Occupazione giovanile: un'opportunità per le aziende. Confesercenti Rimini, in collaborazione con Cescot Lavoro, organizza un webinar gratuito durante il quale saranno illustrati i vantaggi per le imprese che derivano dai programmi Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e Garanzia Giovani. L'appuntamento è per venerdì 25 novembre dalle 14 alle 15 in video collegamento su gotomeeting (il link sarà inviato per mail il giorno prima a chi avrà effettuato la pre-adesione qui).

I programmi Gol e Garanzia Giovani sono finanziati dall'Unione Europea con l'obiettivo di rilanciare l'occupazione in Italia e combattere la disoccupazione. Prevedono una serie di misure di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale rivolte a disoccupati; anche le aziende annuali che sono alla ricerca di personale possono avere un beneficio, diretto o indiretto nell'entrare in contatto con persone inserite in questi programmi, tra cui sgravi fiscali.

Al webinar saranno presenti Mariapia Bartoli di Confesercenti ed Elisa Migliarini alle quali sarà possibile porre domande e richiedere approfondimenti.