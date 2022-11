Poggio Torriana, uno spettacolo ed un incontro per sostenere le donne

Eventi

Poggio Torriana

| 11:46 - 23 Novembre 2022

Una scena dello spettacolo.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro (via Costa del Macello 10, Poggio Torriana), propone lo spettacolo Volo. Il primo passo è staccarsi della compagnia Tecnologia Filosofica di e con Francesca Brizzolara. L'appuntamento è per domenica 27 novembre alle ore 17.30. Seguirà un intervento delle operatrici dell'associazione Rimini Rete Donna.



Lo spettacolo è rivolto principalmente a tutte le donne, ma anche agli uomini, come due metà dello stesso cielo: due autori entrambi pienamente responsabili dell'incastro di coppia che si ritrovano a vivere. A tutti coloro che continuano a sopportare, invischiati in rapporti di dipendenza che fanno soffrire, per suggerire loro la possibilità di un cambiamento. E a tutti i ragazzi e ragazze nell'età del consenso che si avventurano nel mondo delle relazioni d'amore.



«Volo. Il primo passo è staccarsi è stato creato per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, con l'intento di focalizzare l'attenzione sul tema della violenza domestica, quella che si perpetra all'interno del nucleo familiare, quella meno denunciata, diffusa in tutte le classi sociali, senza distinzione di età, razza, etnia – spiega la compagnia –. Il desiderio è quello di incoraggiare tutti (in particolare ovviamente le donne, ma davvero tutti) su una presa di posizione consapevole verso il valore della propria vita».



Il lavoro di Tecnologia Filosofica segnalato nel tempo attraverso premi e menzioni è stato diffuso anche all'estero, grazie alle collaborazioni produttive d'oltralpe con il Theatre Durance di Château Arnoux, alla partecipazione al Festival di Avignone per Les Hivernales, alle tournée e alle collaborazioni internazionali in Belgio, Francia, Germania, Cuba, Brasile, Usa, Indonesia, Svizzera, Giappone, Cina.