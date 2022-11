E-commerce e digital economy: il 26% delle imprese romagnole sono guidate da giovani

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:21 - 23 Novembre 2022

I relatori Nicolò Forcellini e Filippo Bacciocchi.

Perché è così importante l’e-commerce oggi? Come valutare le varie opzioni disponibili? I grandi marketplace come Amazon sono un’opportunità o una minaccia per l’economia locale? Si parlerà anche di questo nell’ultima tappa dell’edizione 2022 di “The Space Tour”. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è riservato a e-commerce manager e imprenditori. Si svolgerà giovedì 24 dalle 17 alle 19 all’Unaway Hotel (Piazza Franco Modigliani 104 a Pievesestina di Cesena).



Dopo tre date di successo a San Marino, Rimini e San Giovanni in Marignano, le due anime di “The Space”, Niccolò Forcellini e Filippo Bacciocchi, tornano a parlare di e-commerce per diffondere ulteriormente sul territorio l’importanza del commercio elettronico per le piccole e medie imprese della Romagna. Ai partecipanti saranno illustrati tre casi concreti che hanno consentito alle aziende di passare da zero a 300 mila euro di fatturato in soli dieci mesi (o +2 milioni in 2 anni).



"Abbiamo di recente messo in evidenza come in Romagna nelle province di Forlì-Cesena il valore aggiunto dell’e-commerce sia molto sottovalutato poiché solo il 5,2% delle aziende romagnole lo usa - dichiara Filippo Bacciocchi autore del libro "E-commerce Optimization. 50 consigli pratici per aumentare le vendite" (Maggioli Editore). I dati a livello mondiale sono impressionanti. Ci dicono, fonte Statista, che nel 2021 nel mondo le vendite di e-commerce al dettaglio sono state pari a circa 5,2 trilioni di dollari. Si prevede che questa cifra crescerà del 56% nei prossimi anni, raggiungendo circa 8,1 trilioni di dollari entro il 2026. Cosa fare al livello locale? Prima di tutto sostenere i giovani che stanno mostrando di crederci. In questo momento il 26,5% delle imprese attive nel commercio elettronico a Rimini e Forlì Cesena locale sono imprese giovanili. Altri dati ancora, questa volta regionali, mostrano come solo il 20,2% delle imprese in Emilia-Romagna ha introdotto soluzioni di Digital marketing”.