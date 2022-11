Maltempo Rimini: alberi caduti, allagamenti e disagi

Cronaca

Rimini

| 06:56 - 23 Novembre 2022

Sono circa una cinquantina sino ad ora gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Rimini, dove nella giornata di martedì (23 novembre) pioggia e vento hanno incessantemente colpito la città, nell'ambito di una perturbazione nord atlantica che ha attraversando tutta la Penisola. In diverse zone i pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere alberi caduti o pericolanti, isolare cavi elettrici anch'essi in procinto di cadere in strada e di bonificare alcuni piccoli allagamenti nelle zone residenziali. In particolare una pianta avrebbero colpito i cavi dell'alimentazione per i bus in via Regina Elena. Disagi anche in centro con l'acqua che ha strabordato dal perimetro dell'invaso del Ponte di Tiberio, ricoprendo interamente la camminata in legno e allargandosi per alcune decine di metri all'interno del parco 25 aprile.