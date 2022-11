Sport

Repubblica San Marino

| 19:20 - 22 Novembre 2022



Andrea Farabegoli non è più l'allenatore del Pennarossa. La Società desidera ringraziare il tecnico, alla sua prima esperienza da allenatore, per il lavoro svolto in questi primi mesi e gli augura il meglio per la sua carriera. Dopo un buon inizio la squadra ha collezionato un solo punto nelle ultime cinque giornate di Campionato Sammarinese ed è stata eliminata agli ottavi di Coppa Titano.