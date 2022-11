Calcio, Garden: in Terza è goleada in trasferta (1-6). Drudi e Tonti, eccoli in azzurro U15

Sport

Rimini

| 18:51 - 22 Novembre 2022

Un gruppo di giovani 2013 del Garden.





I fari della ribalta della sezione calcio del Garden sono puntati questa settimana sulla squadra di Terza categoria. Successo con punteggio tennistico sul campo del Montecopiolo (1-6, 0-3 il primo tempo) con doppietta di Marigliano e gol di Esposito, Poziello, Benedetti e Innocenti con quest'ultimo e lo stesso Marigliano protagonisti di un assist vincente. Sul 4-0 a segno gli avversari su rigore. La squadra bene allenata da Pasquale Martino sta crescendo sotto il profilo fisico, dell'affiatamento e della qualità del gioco. Continua l'avvincente testa a testa con la leader Gemmano sempre a +4. Sabato sfida contro il fanalino di coda Montescudo sul campo di Torre Pedrera.





ATTIVITA' AGONISTICA



Fine settimana amaro per il settore agonistico giovanile del Garden. La formazione under 14 provinciale di Andrea Pagliarani schiera contro lo United Riccione una formazione di assoluta emergenza: nove i ragazzi indisponibili a causa dell’influenza e conseguente utilizzo di giocatori sotto età vista l ‘impossibilità di rinviare la gara. Il risultato finale di 1-4 testimonia una partita coraggiosa e tecnicamente ben giocata in cui si è avvertita una notevole differenza fisica. Prossmo turno lunedì alle ore 15,30 alla Stella contro il Misano.





Nel campionato interprovinciale Under 16 in casa dell’imbattuta capolista Morciano, i ragazzi di Zani escono sconfitti per 3-0. Nel complesso la gara è stata più equilibrata di quanto dica il risultato finale maturato nei minuti conclusivi. I ragazzi e lo staff augurano una pronta guarigione a due sfortunati compagni, Cukaj e Massari, che nelle ultime gare sono rimasti vittime di infortuni che li terranno fuori per alcune settimane. Nel prossimo turno sfida contro il Forlì domenica alle 10,30 a Torre Pedrera.

Una buona notizia ha comunque riempito di grande soddisfazione e orgoglio a tutti i componenti del Garden Calcio. Tra i convocati della Nazionale di serie C della categoria Under 15 a Coverciano da mister Arrigoni due ragazzi hanno indossato prima di quella prestigiosa azzurra la maglia Arancione della scuola calcio. Si tratta di Pietro Drudi e Federico Tonti oggi tesserati in squadre professionistiche. Sono stati per diversi anni preparati, allenati ed educati allo sport nelle strutture del Garden Sporting Center a testimonianza del lavoro di assoluto valore portato avanti da tutto lo staff tecnico ed organizzativo.







ATTIVITA' DI BASE



Mentre proseguono gli allenamenti e le gare settimanali dei vari tornei autunnali sono ormai alle battute finali e si inizia a preparare la festa di Natale prevista per domenica 18 dicembre che coinvolgerà tutte le varie anime sportive del Garden.