La moda a teatro, lo stilista Antonio Marras al cinema Fulgor

| 17:50 - 22 Novembre 2022

La moda a teatro è il titolo di un ciclo di incontri fra gli appassionati di moda, gli studenti dei corsi di laurea in “Fashion Studies” e “Culture e Pratiche della moda” e un grande stilista del panorama mondiale, promosso dall’Università di Bologna – Campus di Rimini e da UniRimini. L’evento inaugurale si svolge il 24 novembre 2022 alle 18,30 nella splendida cornice del cinema Fulgor ed è affidato ad Antonio Marras: il celebre stilista sardo racconterà la sua estetica e la sua filosofia in dialogo con Fabriano Fabbri, docente dei corsi di moda del campus romagnolo. Tra le personalità più complete della moda contemporanea, Marras ha testimoniato la forza di una vena creativa capace di collocarlo ai vertici di una sperimentazione senza confini, con attività che dalle passerelle milanesi passano con disinvoltura alla realizzazione di opere e di installazioni artistiche. Attivo sulla scena dal 1987, Marras progetta collezioni sospese tra una creatività debordante e un gusto straordinario per la decorazione, in cui, accanto a materiali sontuosi, trovano posto inserti di collage, di oggetti trovati e rivisitati. Fra il 2003 e il 2011, il suo approccio innovativo nell’invenzione delle forme e nel trattamento dei tessuti lo ha portato alla direzione creativa di una delle griffe più prestigiose della moda interazionale, Kenzo. Ascoltare la sua testimonianza fra proiezioni di video e di immagini sul grande schermo rappresenta un’occasione del tutto inedita, una nuova maniera di narrare e divulgare la cultura della moda.



La moda a teatro. Antonio Marras, ore 18,30, presso il Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162, Rimini. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.