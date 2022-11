Offspring, Rancid, Simple Plan e molto di più: onda punk sull'estate riminese

Eventi

Quest'estate (2 e 3 giugno 2023) atterra per la prima volta in Italia, uno dei festival più interessanti d’Europa: Slam Dunk Festival. L'unica data italiana del festival atterrerà proprio sulle spiagge della Riviera: è stata scelta infatti per l'occasione la Bay Arena di Bellaria-Igea Marina. La nuova arena concerti della Riviera Romagnola, che racchiude in sé il Parco Pavese e il Beky Bay sarà un unico, grande villaggio con due palchi, accessi pedonali e, soprattutto, sarà un festival che vedrà suonare le band all’interno di una location – praticamente in riva al mare – unica per il panorama italiano. Anche il pubblico italiano potrà finalmente vivere l’esperienza di un festival con due palchi, che verranno calcati dalle migliori band punk (e non solo) del pianeta.



La line-up della prima giornata del festival (2 giugno) prevede il ritorno da headliner di uno dei gruppi storici della scena punk rock mondiale, i Rancid. Confermati per la giornata gli Anti-Flag, Less Than Jake e altri ancora.



La giornata del 3 giugno vedrà come protagonisti principali gli Offspring, che tornano in Italia dopo i due trionfali show di Milano e Padova nel 2022. Tra I primi nomi confermati nel bill della seconda giornata troviamo i Simple Plan, band pop punk “hitmaker” dei primi anni 2000 con brani come “Welcome To My Life” e “I’m Just A Kid“; i Billy Talent, una tra le rock band canadesi più importanti e conosciute della scena underground di Toronto; gli Enter Shikari e molto di più.



