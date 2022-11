Un viaggio a Dubai organizzato tra spettacolari attrazioni e gite indimenticabili nel deserto

Attualità

08:00 - 24 Novembre 2022

Dubai.

Dubai è la destinazione delle meraviglie, conosciuta in tutto il mondo per le sue grandi architetture e, allo stesso tempo, la dedizione e la cura per il territorio. Hai mai sentito parlare del Burj Khalifa? Si tratta del grattacielo più alto del mondo che si trova proprio nel centro di Dubai. Un'attrazione unica che permette a tutti, sia abitanti che turisti, di ammirare la città direttamente dal 125esimo piano con un punto di vista privilegiato e una vista panoramica a 360° sul Golfo Persico.



Ma questa non è la sola meraviglia da vedere qui: ci sono moltissime cose da fare, ammirare e da mettere nella lista per il tuo viaggio a Dubai. Per non perdersi nulla di questa destinazione fantastica l'ideale è valutare un viaggio a Dubai organizzato da una travel company online specializzata in viaggi di gruppo come Tramundi che, tra le tante proposte pensate per i viaggiatori, ha molte offerte anche sulla città.

L'ideale per visitare il centro storico ma anche le zone meno conosciute, il patrimonio naturalistico e il suo fantastico deserto. In soli cinque giorni potrai concederti il lusso di scoprire questa meta, tra città vecchia e moderna, esplorando l'isola artificiale The Palm, il nuovo osservatorio The View, la Moschea di Jumeirah, il distretto di Bastakiya, il Museo Al Shindagha per poi attraversare Dubai Creek a bordo di un tradizionale taxi acqueo.



Il deserto è poi un grande must di Dubai: qui potrai salire a bordo di un 4x4 e divertirti tra le dune, sostando nel punto più alto per fotografare il tramonto. Pensa, inoltre, che la zona del deserto di Dubai è un'area protetta che comprende 225 chilometri quadrati di deserto arabico e i viaggiatori non possono entrare a loro piacimento in tutto il deserto. Una zona sola è dedicata ai turisti e accessibile solo ed esclusivamente tramite gli operatori turistici: ecco perché se desideri fare un viaggio qui, divertirti tra le dune rosse e ammirare il tramonto in una zona privilegiata, è meglio prenotare una vacanza con un operatore turistico online specializzato.



In questo modo potrai lasciarti conquistare dalle bellezze del deserto, partecipare alle attività con le guide locali e persino cenare in un tradizionale accampamento beduino e vivere al meglio questa vacanza, scoprendo le tradizioni gastronomiche e culturali locali. E a proposito di tradizioni, un viaggio a Dubai non è completo senza la visita a Al Ain, la città al confine con l'Oma, dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Unesco famosa per il mercato del bestiame e dei cammelli.



Infine, perché non spingersi fino ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti? Qui potrai entrare al Louvre Abu Dhabi Museum, una meraviglia architettonica e centro culturale di importante livello, visitare il Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan e ammirare la città da un punto di vista privilegiato.