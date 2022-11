Pauroso incidente sotto la pioggia, giovane estratto dalle lamiere

Cronaca

Rimini

| 15:36 - 22 Novembre 2022

La Polo Volkswagen distrutta dopo l'incidente.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi (22 novembre) intorno alle ore 14:35 sulla statale Adriatica all'altezza di via Tolemaide a Rimini: coinvolti tre mezzi. Secondo una prima ricostruzione un giovane di 21 anni, alla guida di una Volkswagen Polo, probabilmente anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, si è prima scontrato contro un tir che procedeva nella corsia opposta, poi è stato letteralmente rimbalzato lungo la strada che stava percorrendo, andando a colpire un altro giovane alla guida di una Citroen C3. Ad avere la peggio è stato proprio il 21enne, rimasto incastrato all'interno della propria autovettura ed estratto solo grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Immediato anche l'arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza presso l'ospedale 'Bufalini' di Cesena. Nessuna conseguenza grave per il camionista e l'altro automobilista coinvolto. Sul posto anche la Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso.