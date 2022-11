Basket Promozione, il cammino di Massalombarda e Faenza non conosce soste

Sport

Rimini

| 15:11 - 22 Novembre 2022

I risultati del campionato di Promozione girone F



SAN PATRIGNANO – SANTARCANGIOLESE BASKET 67 – 69

(22-10; 35-33; 48-48)

San Patrignano: Conocchiari 38, Magni, Trombin 14, Grimm, Sanna ne, Cardarelli 4, Bindi 6, Romboli 5, Caracciolo ne. All. Gregori.

Santarcangelo: Gueye, Fabri, Caverzan 10, Rusin 6, Fabbri 10, Mussoni Mi. 9, Ceccarelli 13, Mussoni Ma. 15, Bertaglia 2, Balducci 4, Rossi. All. Bezzi.



TIGERS BASKET 2014 – BELLARIA BASKET 82 – 47

(22-6; 45-24; 67-37)

Tigers Forlì: Gavelli 6, Rossi 12, Brunetti N. 8, Brunetti J. 9, Petrini 11, Ragazzi 14, Liverani 12, Paganelli 8, Cavina 2, Valpiani, Mariani. All. Lapenta.

Bellaria: Giorgetti, Semprini, Maggioli, Polanco, Vernocchi 2, Bussi 5, Re, Paganelli, Ricciotti L. 12, Lumini 6, Souihi 10, Donati 12. All. Ricciotti D.



S.C. CATTOLICA – SG TIBERIUS 71 – 63

(18-9; 37-33; 56-48)

Cattolica: Adanti 35, Bacoli 23, Arduini 8, Cavoli 5, Morini 2, Crugnale, Perazzini, Del Prete, Simoncini, Ferrini, Brioli. All. Cotignoli.

Basket 2000: Guziur 19, Campajola 9, Ferrini 8, Stabile 3, Accardo 7, Mazza 5, Del Fabbro 10, Baldassarri 2 Andreani, Tamburini, Fabbri, Neri. All. Brienza.



EAGLES – QUADRO PIANO 55 - 63

(8-14; 27-35; 32-53)

Morciano: Di Sciullo 8, Bacchini 11, Leardini 2, Guastafierro 4, Bologna 5, Zavatta 8, Ortenzi, Casadei 5, Maioli 5, Cenci 5, Tagliaferri 2, Casadei Massari. All. Chiodini.

Faenza: Santini 4, Marziali ne, Troni 16, Santo 13, Anghileanu 2, Boero 4, Pezzi 3, Melandri 2, Fabbri 2, Buricchi 17, Bulzacca. All. Vespignani.



LIBERTAS GREEN BK – LUSA BASKET 48 – 77

(16-27; 25-42; 32-64)

Lib. Green Forlì: Prandini 3, Vitali 3, Gasperini, Servadei 14, Adamo 4, Vittori, Perugini 6, Visani, Marzolini 10, Quercioli 4, Mambelli 2, Godoli 2. All. Lazzarini.

Massalombarda: Ugulini 4, Spinosa 6, Pietrini 27, Dalla Malva, Asioli 6, Orlando 7, Delvecchio 21, Rivola, Castelli, Brignani 2, Filippini 1, Berardi 3. All. Panizza.



SUNRISE BASKET – AICS JUNIOR BASKET 62 – 64

(10-18; 31-37; 46-53)

Sunrise Rimini: Mussoni 2, Amadori 16, Peroni 8, Missere, Bronzetti 7, Monti 5, Casadei 3, Panzeri 6, Corsetti, Gatti, Sansone 15, Malagrida. All. Botteghi

Aics Forlì: Gori 9, Scozzoli 12, Celli, Siboni, Sansoni 4, Gigliotti, Corzani 4, Gardini 2, Martinelli 14, Ghetti 2, Barzanti 8, Ilinca 9. All. Mambelli.



CLASSIFICA

Lusa Basket MassaLombarda, Faenza Basket Project 12; Tigers 2014 Forlì 10; Basket 2000 San Marino 8; Libertas Green Forlì, Eagles Morciano, Aics Forlì 6; Sunrise Rimini, Santarcangiolese 4; S.C. Cattolica, Bellaria 2; San Patrignano 0.