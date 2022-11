Maroni: Lega Romagna, politico di livello e di grandi ideali 

Attualità

22 Novembre 2022

Roberto Maroni, Ansa.

"E' con grande dolore e sgomento che ho appreso questa mattina la notizia della scomparsa dell'amico Roberto Maroni, persona di grande cuore e umanità, politico di livello, lungimirante e motivato solo dal bene per la gente e per il territorio". Lo ha detto il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone. "Mi piace ricordare una frase che Roberto ha pronunciato in tempi recenti: 'la Lega è immortale e io sarò leghista per sempre'. Una dichiarazione che mi sento di condividere - ha aggiunto Morrone - e che stringe in un largo abbraccio tutti i nostri militanti e i nostri soci. Caro Roberto, la Lega Romagna non dimenticherà mai la tua fedeltà e la coerenza mostrata verso quegli ideali che hanno alimentato e tuttora alimentano la nostra dimensione umana e politica".