Perché i turisti amano i casinò italiani?

Attualità

Nazionale

| 14:17 - 22 Novembre 2022

Nel corso di questo articolo cercheremo di capire perché i casinò italiani sono così apprezzati dai turisti e quali sono i vari motivi che spingono sempre più persone a visitare il Belpaese in qualsiasi periodo dell’anno.

Oltre ai casinò, che ricoprono un importante ruolo nel turismo, infatti, gli stranieri cercano online le varie bellezze dell'Italia a partire dai paesaggi, le grandi città della cultura, i monumenti storici e anche i piatti tipici che si possono gustare. E tutto ciò non fa altro che aumentare il desiderio degli stranieri di visitare l'Italia.

Se a questo, poi, aggiungiamo anche la possibilità di giocare alle slot machine o ad uno dei più importanti giochi di carte e da tavola, allora si arriva veramente al Top.



La bellezza dell’Italia

La deliziosa cucina italiana

Un casinò con una storia negli angoli più belli d'Italia

In aggiunta ai casinò, l’Italia è un mix di bellezze naturali, architetture, paesaggi, spiagge, montagne e, insomma, ogni turista può davvero trovare ciò che fa perdere.Ad esempio, la capitale Roma può davvero regalare dei momenti indimenticabili. Parliamo di una delle città più importanti al mondo, in cui semplicemente camminando per la città, ci si può imbattere in monumento storici come il Colosseo e l’Arco di Traiano, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna nelle cui vicinanze c’è la famosa via dei Condotti, strada regina per lo shopping di classe.Inoltre, da Villa Borghese sarà possibile vedere dall’alto le bellezze della città. A questo, poi, bisogna aggiungere il Vaticano e Piazza San Pietro, punti di riferimento a livello mondiale per i cristiani.Firenze è un’altra città sicuramente molto ambita dai turisti. È stata la sede del Rinascimento e ci sono tantissime attrazioni da vedere tra cui, in particolare, la galleria degli Uffizi al cui interno sono conservate le più belle opere del mondo realizzate da artisti come Michelangelo, Raffaello e Leonardo da Vinci.Napoli, poi, con il suo golfo, il centro storico, le tantissime chiese da poter visitare. Il Museo di Capodimonte, la strada dei presepi, il Duomo con il Tesoro di San Gennaro, il Cristo Velato e tantissimo altro, è una delle mete richieste da sempre più turisti.In realtà, l'elenco potrebbe proseguire a lungo perché oltre alle più famose e popolari città, l’Italia è ricca di borghi spesso con poche centinaia di abitanti ma dalla bellezza indiscutibile.Come già accennato in precedenza, poi, l’Italia offre tutto sia agli appassionati di mare e spiagge con la Costa Smeralda, il Salento, la Penisola Sorrentina, ma anche chi, invece, adora sciare vista la presenza di Alpi ed Appennini in gran parte del paese. Nelle zone di mare, però, non ci sono casinò. Tuttavia, questo non è un problema, perché per trovare un casinò classificato sicuro su CasinoTopItaly , devi solo avere uno smartphone con te.Questo è sicuramente un altro argomento troppo vasto per poterlo trattare nella sua interezza. In Italia, infatti, non esiste un particolare o specifico piatto tipico, ma ogni zona, città o regione, ha i suoi punti di forza. A Napoli, ad esempio, spicca sicuramente la Pizza, ma a questo si aggiungono i dolci, i primi piatti e tantissime altre specialità culinarie.Roma offre dei piatti tipici a cui nessun turista potrebbe mai rinunciare come la Carbonara, la Gricia e l’Amatriciana. Senza considerare i vari secondi piatti e la focaccia alla romana.Nel resto dell’Italia, poi, come detto i turisti potranno trovare piatti tipici come i Canederli, i Tortellini Emiliani, la Piadina Romagnola, i dolci siciliani, la ‘Nduja calabrese e così via. Insomma, ognuno avrà pane per i suoi denti.Infine, dobbiamo anche soffermarci su un altro elemento fondamentale, ovvero il vino. Quasi ogni regione italiana, infatti, produce il proprio vino e ci sono alcune etichette rinomate in tutto il mondo.Adesso, invece, entriamo nel pieno del nostro discorso sui casinò italiani terresti in cui poter andare a giocare. Prima di iniziare, però, vogliamo darvi un altro elemento importante che ci fa capire quanto sia importante il gioco in Italia. Il primo casinò al mondo, infatti, nasce proprio in questo paese e precisamente a Venezia (altra splendida città da visitare) nella prima metà del Diciassettesimo secolo. E, difatti, tutt'oggi a Venezia abbiamo due casinò. Uno in pieno centro città, a cui si arriva solo tramite le caratteristiche gondole, mentre l’altro, più moderno, è nei pressi dell'aeroporto. In entrambi i casinò, poi, ci sono slot e ogni tipo di gioco di carte e da tavola.Il casinò di Campione d’Italia è situato in provincia di Como, e affaccia sul lago di Lugano, ed è un exclave italiano. In pratica, si trova in Svizzera, ma fa comunque parte dello stato italiano. Fu aperto nel 1971 e, in particolare negli ultimi anni, ha avuto una serie di problemi economici che lo hanno portato alla chiusura. È stato riaperto ad inizio del 2022.