Rimini, per il borseggio fallito sull'autobus in due in manette

Rimini

| 13:08 - 22 Novembre 2022

Ieri mattina (lunedì 21 novembre) la Polizia ha arrestato due cittadini di nazionalità algerina dopo uno tentativo di borseggio su un autobus. I due hanno messo le mani sul portafoglio di un passeggero, che però si è accorto di quanto accaduto e ha costretto i due ad abbandonare la refurtiva, gettandola a terra all'interno dell'autobus, prima di essere fermati dal controllore. La Polizia è così intervenuta in piazzale Cesare Battisti, effettuando ulteriori accertamenti sui due algerini: uno di loro era in possesso di un abbonamento al trasporto pubblico locale intestato a un'altra persona. L'arresto è scattato per l'ipotesi di reato di tentato furto pluriaggravato in concorso.