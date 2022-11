Aumento tassa di soggiorno per locazioni brevi: 'Fondi da usare contro emergenza sfratti'

Attualità

Rimini

| 13:01 - 22 Novembre 2022

Foto di repertorio.



L'amministrazione comunale di Rimini investa i 35.000 euro di maggior incasso stimato dalla tassa di soggiorno, aumentata per le locazioni brevi e per appartamenti ammobiliati a uso turistico, per contrastare l'emergenza abitativa e porre un freno all'emergenza sfratti. É l'appello di Adl Cobas, che chiede inoltre l'introduzione di un regime di autorizzazioni per l'esercizio della locazione breve, "riprendendo la norma approvata in Parlamento questa estate e relativa al comune di Venezia", e parallelamente "intervenire per incentivare l'utilizzo della tante case vuote e sfitte".



Continuano a essere numerose le segnalazioni e le richieste, pervenute allo Sportello Casa di Adl Cobas, di persone in cerca di un alloggio. Per gli attivisti, ciò "è la fotografia di una città sempre più divisa tra un sopra e un sotto, tra un dentro e un fuori, dove la casa è diventata un crocevia importante dentro questo solco e dove la sua ricerca ha esiti negativi anche per chi ha ancora redditi stabili". E a Rimini, "al pari di tante altre città, è diventato pressoché impossibile trovare un alloggio con contratti di affitto annuali": per questo Adl Cobas saluta con favore l'aumento della tassa di soggiorno per le locazioni brevi e per gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, avendo già in passato evidenziato che gli affitti brevi finivano per distorcere il mercato immobiliare per gli affatti lunghi: con una domanda in costante aumento e un'offerta in calo e il relativo aumento dei prezzi.