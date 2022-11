Riccione, il maltempo ferma gli eventi natalizi: inaugurazione slitta di 7 giorni

Attualità

Riccione

| 12:39 - 22 Novembre 2022

Natale a Riccione: archivio (foto Daniele Casalboni).



Il maltempo previsto per sabato prossimo (26 novembre) ha costretto l'amministrazione comunale di Riccione a rinviare l'inaugurazione degli eventi per le festività natalizie. La comunicazione ufficiale è di oggi (martedì 22 novembre). Tutto rimandato quindi a sabato 3 dicembre: da quella data fino all'8 gennaio la Perla Verde sarà dunque animata da una serie di eventi rivolti ad adulti e bambini. Tra le attrazioni quattro grandi carillon e il villaggio magico attorno alla fontana di Tonino Guerra. Non mancherà il grande albero di Natale in viale Dante, sul porto canale, un abete alto circa 20 metri. In questo caso l'accensione dell'albero era già stata messa in calendario, come da tradizione, per l'8 dicembre.