Basket giovanile, Angels/RBR: Under 19 e Under 17 ko

| 12:27 - 22 Novembre 2022

Under 19 Eccellenza



Virtus Siena - Angels / RBR 78-67



Primo quarto partita punto a punto con ritmi alti. Santarcangelo con alcune palle perse permette a Siena di rimanere in vantaggio fino all’intervallo. Dopo la pausa Santarcangelo scende in campo con un altra faccia e guidati da un ottimo James completano la rimontato pareggiando sul 56 pari. Siena riprova a mettere la testa fuori e Santarcangelo risponde ma nel quarto quarto non riesce ad avere lo stesso impatto offensivo e concede qualcosa di troppo in difesa e crolla.



Siena: Berardi 14, Cannoni 6, Aminti, Costantini Ga. 17, Braccagni M. 13, Francini 6, Bruttini 17, Morelli, Chierchini 4, Ravenni, Costantini Gi., Becatti 2. All. Braccagni F.



Santarcangelo: Antolini, Bonfè 1, Panzeri, Mulazzani 9, Benzi 2, Rossi 2, Macaru 10, Mari 3, Morandotti 15, Sirri 1, Baldisserri ne, James 24. All. Bernardi; Ass. Andrea Renzi



Under 17 Eccellenza

Angels / RBR - BSL San Lazzaro 59- 99



Finisce con una sconfitta il girone di andata dei ragazzi giallo blu, in casa, contro la corazzata del Basket San Lazzaro, meritatamente prima in classifica. Partita che parte molto intensa. I santarcangiolesi partono subito bene grazie ai canestri di Baschetti e De Gregori. San Lazzaro però sembra avere una marcia in più a nel finale di quarto e si porta subito avanti.

Nel secondo periodo arriva il decisivo sorpasso degli emiliani, gli ospiti si portano su un corposo +24 dopo 20 minuti Non bastano le fiammate di Frisoni per riportare in partita i romagnoli e San Lazzaro si aggiudica il foglio rosa. Finito il primo giro di boa, con i ragazzi giallo-blu con una partita da recuperare contro Argenta, fissata per l’8 dicembre.

Prossimo appuntamento contro il Basket Forlì, mercoledì 28 novembre



ANGELS / RBR: Baschetti 16, De Gregori 14, Frisoni 8, Innocenti 4, Amati 4, Di Giacomo 3, Godenzini 2, Pivetti 2, Lisi 2, Amaroli 2, Marsili 2, Antolini.