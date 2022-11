Rimini, ultima seduta del consiglio provinciale, giovedì le elezioni del nuovo Presidente

Attualità

Nell'ultima seduta del mandato del presidente Riziero Santi, il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza, dopo il via libera degli altri due soci pubblici Rimini Holding e Camera di Commercio della Romagna, l'aumento del capitale sociale di "Rimini Congressi s.r.l." per complessivi 3,5 milioni di euro (di cui, quindi, 1.117.179,45 euro a carico della Provincia). Ha votato contro l'opposizione.



Il Consiglio ha poi approvato, sempre a maggioranza (astenuta l'opposizione), la variazione n. 11/2022 al bilancio di previsione 2022-2024.



La variazione, oltre ad assumere le misura necessarie per far fronte all'aumento della spesa per i consumi energetici, con previsioni passate dagli iniziali 600 mila euro a 1,5 milioni per l'elettricità e da 1,5 milioni a 2 milioni di euro per il gas, stanzia:



150 mila euro per interventi di manutenzione conseguenti alla recente acquisizione, al demanio stradale provinciale, del tratto stradale comunale denominato via Manzoni, ricompreso tra la S.S. 258 "Marecchia" e l'inizio della SP 8 "Santagatese;

180 mila euro per lavori di impermeabilizzazione della copertura della palestra "Savioli" di Riccione;

90 mila euro per la realizzazione di un nuovo laboratorio di saldatura all'ISISS "T. Guerra" di Novafeltria.





Giovedì 24 novembre, dalle 8.00 alle 20.00, si svolgeranno le operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente della Provincia, che succederà a Riziero Santi. Le candidature sono quelle del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e del sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti.