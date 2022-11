Emesso un francobollo che raffigura la spiaggia di Riccione

Turismo

Riccione

| 11:15 - 22 Novembre 2022

E' stata emessa oggi, martedì 22 novembre, la consueta serie annuale di francobolli turistici, un po' ''fuori stagione'': sono dedicati a Siracusa, Riccione, Venafro (Isernia) e Candelo (Biella). I quattro francobolli sono tutti validi per la posta ordinaria e sono stati stampati in 250 mila esemplari. Ciascuna vignetta raffigura una veduta della località rappresentata: -per Riccione la spiaggia con lo sfondo della citta' romagnola; -per Candelo una panoramica dall'alto del Ricetto di Candelo, con il borgo medievale fortificato e sulla sfondo le Alpi biellesi; -per Siracusa uno scorcio del Castello Maniace di epoca federiciana che si affaccia sul Mar Ionio, lambito dalle onde; -per Venafro un panorama con i campanili delle chiese di Cristo e della Santissima Annunziata, il Castello Pandone e, in primo piano, un particolare del Parco Regionale Storico dell'Olivo. I bollettini illustrativi che accompagnano l'emissione di ciascun francobollo sono firmati dai sindaci delle rispettive localita': Francesco Italia (Siracusa), Daniela Angelini (Riccione), Alfredo Ricci (Venafro), Paolo Gelone (Candelo).