Tra musica, arte e premiazioni, Bellaria celebra la 'Donna Sapiens Sapiens'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:46 - 22 Novembre 2022

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne avrà luogo la seconda edizione dell'evento Donna Sapiens Sapiens organizzato dall'Associazione Bell'Arte, con la collaborazione del Presidente del Consiglio con Delega alle Pari Opportunità Cristina Zanotti.

La serata pur in un periodo che vede i femminicidi in aumento e le violenze di genere altrettanto, vuole essere un momento positivo e propositivo per celebrare e premiare donne che si sono distinte nel mondo dell'arte, del canto, della musica e della poesia. In particolare in questa edizione sarà premiata Riccarda Casadei produttrice musicale e figlia del maestro Secondo Casadei, Tamara Cantelli giornalista attrice, e da sempre conduttrice di Radio Gamma, Barbara Sirotti attrice e produttrice e autrice di “Aria”, il corto pluripremiato sulla violenza di genere che sarà trasmesso nel corso della serata.

Il salotto artistico vedrà protagoniste il soprano Gladys Rossi, le poetesse Lara Stacchini e Maria Concetta Giorgi e Adele Briani Fioravanti.

Presentatore e ideatore della serata Gianfranco Gori che assieme alla musicista Giulia Gori, condurrà la serata.

Musiche a cura del Quartetto Jazz Maria Pia Gobbi Quartet.

L’Associazione Bell'arte allestirà all'ingresso del Teatro un'esposizione di lavori dedicati alle donne.

La serata è ad ingresso libero con inizio alle 21 al Teatro Astra Isola dei Platani di Bellaria.

“Vogliamo premiare donne che hanno lottato e sono emerse per merito e capacità, o che hanno lavorato nell’ombra ma sempre per ribadire che il Rispetto è alla base del vivere civile e dell'educazione. La violenza va combattuta sempre e non solo il 25 novembre.”