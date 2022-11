Pattinaggio Riccione, ottimi piazzamenti alla Rassegna Gruppi Folk

Sport

Riccione

| 09:36 - 22 Novembre 2022

Pattinaggio Riccione.

Il Pattinaggio Riccione continua la scalata delle classifiche nelle competizioni invernali di pattinaggio: domenica 20 novembre a San Giovanni in Persiceto, in occasione della

Rassegna Regionale Gruppi Folk UISP, i quartetti riccionesi si sono aggiudicati ottimi piazzamenti.

Nella categoria quartetti Professinal Junior, il gruppo Starlight sale sul gradino più alto del podio con il programma The Hunger Games (Federica Bernardi, Sofia Olivieri, Viola

Riccardi, Alice Toccaceli) eseguendo un programma impeccabile e velocissimo e ottenendo un punteggio ragguardevole.

Medaglia d'oro meritatissima anche per il quartetto Green Pearl Show Team (Ettore Baistrocchi, Viola Gabellini, Annamaria Pagnotta, Sara Zaghini, ris. Aurora Pagnotta),

composto dalle giovanissime promesse del Pattinaggio Riccione, nella categoria Promo Uisp Quartetti Giovani.

Ottimo piazzamento anche per il quartetto Baby (Stella Giampietro, Iris Muca, Angelica Giovagnoli, Chiara Fabbri) nella categoria Quartetti Professional Giovani.

E ora allenamenti serrati in vista della Rassegna Nazionale che si terrà a Vigevano dall'8 all'11 Dicembre.