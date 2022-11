Bikejoring: Paola Carinato in sella e Icy al seguito vincono la Yeti Race

Sport

Repubblica San Marino

| 09:32 - 22 Novembre 2022

Paola e Icy.

Domenica, 20 novembre, 110 binomi (composti da atleta e cane) si sono sfidati sul percorso molto tecnico di Masera nelle tre discipline del canicross, bikejoring e scooter. Il binomio sammarinese che gareggia per la ASD Cerbero team, alla seconda esperienza in bike, ha saputo interpretare al meglio il percorso di 5 km. L’organizzatore della Yeti Team, Fabrizio Gallino : “ Per questa VI edizione della Yeti Race, abbiamo voluto proporre un percorso molto tecnico sulla distanza di 5 km come avvicinamento alle condizioni di gara che troveremo l’anno prossimo ai Mondiali in Germania (Arnsdorf)”.



Il tracciato ancora gelato ha messo a dura prova gli atleti che sono partiti per primi in bike. Paola dichiara : “ Questa vittoria è tutta di Icy che ha saputo interpretare al meglio il percorso. Nei giorni che hanno preceduto la gara, ci è successo di tutto : sono caduta in allenamento per un errore tecnico, mi sono ammalata per due giorni, in ricognizione si è rotta l’antenna ( che mette in sicurezza il cane durante la gara). Ma la nostra determinazione e la preparazione erano dalla nostra parte, malgrado una temperatura scesa a zero gradi al momento della partenza. Siamo partiti subito alla caccia delle atlete che ci precedevano (la partenza è a scaglioni di 30 secondi) e dopo 2 km le avevamo raggiunte. La gara è stata un continuo sorpasso tra di noi, fino al muro con una discesa mozzafiato. Icy ha rispettato la mia condotta cauta in quel punto critico. Infine, nella parte finale, ci siamo scatenati tra curve nel bosco e piccoli dossi.”