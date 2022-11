Mondaino, seconda domenica al sapore di tartufo e formaggio di fossa

Eventi

Mondaino

| 09:25 - 22 Novembre 2022

Alcuni momenti della festa.

Seconda giornata per la XX edizione "Fossa, Tartufo & Venere": dopo il successo di domenica 20 novembre (nonostate il meteo incerto che non ha scoraggiato i tanti visitatori), Mondaino si prepara ad accogliere tutti domenica 27 novembre quando saranno nuovamente protagonisti il pregiato tartufo bianco – Tuber Magnatum Pico - e il formaggio di fossa. Alle 9.30 inizierà la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, con l’apertura della mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato. Per palati sopraffini, lungo le vie del Centro storico, si svilupperà il ricco mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato. Le numerose taverne daranno la possibilità di degustare i sani cibi della tradizione romagnola. Per le vie del paese alle ore 11.00 One man band di Federico Berti, rallegrerà i visitatori con musica e balli popolari romagnoli. Dalle 12.00 i punti di ristoro saranno pronti ad accogliere gli ospiti con menù prelibati. Dalle 15.00 in Piazza Maggiore si esibiranno "Viva el ball" Musiche, canti e danze della tradizione popolare del territorio, marchignolo (furlane, saltarelli, mandarine, quadriglie) dell’Italia e dell’Europa (pizziche, tammurriate, courente, circoli, schottish, bourrèe, mazurke, valzer impari ecc..).



Anche domenica 27 ritorna lo spazio dedicato alle donne. Per le vie del paese "Le donne" Ritratti di donne, tratti di artisti per coglierne ogni sfumatura. Ci sarà uno spazio dove, come Regine, le donne potranno sedersi su un trono e lasciarsi ritrarre. Alle ore 17 spazio alle conferenze nella Sala degli Archi all'interno della Rocca Malatestiana. "Mondaino, porta di accesso verso i sentieri CAI della Valconca l’apertura di un percorso per la Valconca." - A cura di Associazione “Esploratori della Valconca”. "Slow Tourism: quando camminare e pedalare fa bene all'economia (oltre che alla salute)". Prof. Fabio Forlani. Docente di Marketing e Management delle Imprese Turistiche presso il Corso di Laurea in Economia del Turismo di Assisi. Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese - Università degli Studi di Perugia. Dott. Carlucci Andrea. Esperto in escursionistica.



Spazio anche alle mostre d'arte.

Mostra di Pittura Astrattismo e cromatismo. A cura del maestro Ilario Gabellini.

Mostra di disegni, Il paesaggio in una Penna. A cura di Manuela Ceredi.

Nel pomeriggio dalle ore 16.00 i musei di Mondaino organizzano in collaborazione con il Comune di Mondaino: "Ragni e tele", un laboratorio di disegno animato per bambini dai 9 anni. A partire da una lettura di un racconto tratto dall' opera di Ovidio si elaborera' un percorso creativo al fine di produrre, tramite una sequenza di disegni realizzati dai partecipanti, un video che narra tutti i passaggi di una metamorfosi. Destinatari: bambini dai 9 anni Prenotazione obbligatoria al 366 2078470



In tutto questo non mancheranno spettacoli, concerti, buon cibo, buon vino e artigianato di qualità. Il divertimento sarà all’ordine del giorno. In occasione di Fossa Tartufo & Venere saranno presenti alcuni artigiani mondainesi che daranno dimostrazione della loro arte. Dislocati lungo le vie del paese si troverà Milena Gasperini, mosaicista, che nelle due domeniche darà dimostrazione del suo lavoro e per chi volesse un breve corso che si svolgerà su richiesta chiamando il numero 335 8223483. Sarà anche possibile visitare il Museo Paleontologico, e il Museo delle Maioliche di Mondaino e la Mostra delle Fisarmoniche Galanti.