Rimini Calcio giovanili, Primavera 4: pari pirotecnico contro il Novara (3-3)

Sport

Rimini

| 23:09 - 21 Novembre 2022

Foto Loris Pierini.

I risultati delle squadre del settore giovanile





PRIMAVERA 4 – 8ª Giornata



RIMINI FC – NOVARA 3-3



RIMINI FC: Conti, Diotallevi, Marcello, Madonna, Bianchi, Rushani, Alvisi (44’ st Gabriele), Russo (37’ st Di Pollina), Marconi, Cherubini (33’ st Gianfrini), Zanni (44’ st Capi). A disp.: Cerretani, Nastase, Mariotti, Marinucci, Minni, Capparelli, Ricci, Fraternale, Sebastiani.

Allenatore: Brocchini



NOVARA: Lando, Pellegrino, Calò, Gabriele (34’ st Verga) , De Simone, Saidi, Famiglietti (28’ st Gjepali), Sartor, Rosa (46’ st Etiwy), Fragomeni, Lanzarotti. A disp.: Koco, La Rosa, Pellegrini, Therqaj, Scariano, Zerbo, Rano. Allenatore: Semioli.



Reti: 9’ pt – 4’ st Zanni 16’ pt Marconi (R); 7’pt Lanzarotti 42’ pt Saidi 14’ st Rosa (N)



NOTE. Ammoniti: Russo, Cherubini, Bianchi (R); De Simone, Gjepali (N)



UNDER 17 – 7ª Giornata



RIMINI FC – CESENA 1-2



RIMINI: Cerretani, Ciavatta, Belletti (26’ st Carbonara), Bacchiocchi (36’ st Capicchioni), Brisku, Volonghi (36’ st Diagne), Cesarini (22’ st Orioli), Imola, Paganini, Hassler (26’ st Giacomini), Mini. A disposizione: Sammarini, Sposato, Zighetti, Coppola. Allenatore: Oscar Muratori



CESENA: Cortesi, Abbondanza, Domeniconi, Manuzzi, Tamburini, Zamagni, Maroncelli, Papa, Maltoni, Valmori, Giometti.

A disposizione: Montanti, Urciuoli, Zanni, Boschi, Brigidi, Ronchetti, Tampieri, Rubino, Gningue.



Reti: 26’ 58’ Giometti (C), 28’ Paganini (R)



NOTE. Ammonizioni: Bacchiocchi (R)



UNDER 15 – 7ª Giornata



RIMINI FC – CESENA 0-3



RIMINI FC: Perazzi, Zammarchi, Drudi, Nava (dal 13′ st Badioni), Bizzarri (dal 32′ st Zamagna), Manzi, Cenci (dal 26′ st Molfetta), Mataj (dal 26′ st Celani), Foschi (dal 32′ st Grassi), Arlotti, Scirocco. A disposizione: Pirini, Eco, Lombardi L., Fabbri. All.Berretta.





CESENA FC: Apuzzo, Zaghini (dal 34′ st Cavalletti), Venturini (dal 13′ st Cenerelli), Pezzi, Casadei T., Giometti (dal 28′ st Paterna), Casadei E. (dal 28′ st Bagnolini), Ballanti (dal 13′ st Poletti), Frisoni, Tonti (dal 34′ st Maroni), Ricci (dal 13′ st Scapoli). A disposizione: Angeloni, Moretti.



Reti: 3′ p.t. Pezzi – 25′ p.t. Ricci – 30′ p.t. Tonti (R)



NOTE. Ammoniti: Zammarchi (R) al 29′ pt. Giometti (C) al 19′.



UNDER 14 PRO – 10ª Giornata.



CESENA – RIMINI FC 1-2



CESENA: Barzanti, Ricci, Terzi, Lombardo, Laghi, Bucchi, Petito, Gyengy, Bombardini dal 13 st Valentini) Morigi (dal 13 st Conte)Benassi. All. Teodorani .



RIMINI FC: Savoretti, Pedrelli, Odino, Fulvi, (dal 10 st Frati Alessio) Tito, Sammaritani, Amantini,(dal 30 st Boscherini) Arseni,(dal 1st Ciaroni) Celli, (dal 25 s t Mambelli) Pensalfini, Frati Fabrizio. All. Berardi.

Reti: Benassi (C) al 5’, Petito (C) al 30’, Odino (R) al 20’ st.



NOTE. Ammoniti: Gyengye, Lombardo (C), Frati A. (R).



UNDER 13 PRO – 10ª Giornata



RIMINI – FIORENZUOLA

P.T. 2-1 Reti: Cassano (RN) al 7′ e al 13′, Yeboua (FI) al 10′.

RIMINI: Alberani, Donini, Hernandez, Lunedei, Montesi, Kasalla, Cassano, Angelini.

FIORENZUOLA: Mantese, Bada, Cerbi, Ciangola, Guarnieri, Szelica, Rastelli, Yeboua, Danini.

S.T. 4-0 Reti: Gabellini al 3′, Cevoli al 6′, Mendola al 17′, Aragao al 20′.

RIMINI: Guidotti, Aragao, Ricci, Cevoli, Costantini, Montani, Gabellini, Mendola, Aureli.

FIORENZUOLA: Figlios, Barbieri, Bottini, Cerbi, Furlotti, Singh, Sanasi, Campagna, Okolie.

T.T. 2-1 Reti: Aureli (RN) al 2′, Cassano (RN) al 10′, Singh (FI) al 24′.

RIMINI: Alberani (14′ Guidotti), Donini (15′ Montesi), Hernandez (15′ Montani), Lunedei (15′ Ricci), Costantini (15′ Kasalla), Aureli (15′ Mendola), Cassano (15′ Angelini), Aragao (15′ Cevoli), Giusti (15′ Gabellini).

FIORENZUOLA: Figlios, Bottini, Cerbi, Ciangola, Guarnieri, Furlotti, Rastelli, Yeboua, Danini.