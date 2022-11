Calcio giovanile, Gabicce Gradara: exploit esterno con cinquina dei Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 22:48 - 21 Novembre 2022

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.

Nel week end sorridono i Giovanissimi 2008, sconfitte per Juniores e Allievi.



JUNIORES



Gabicce Gradara – Urbania 1-3





Nulla da fare per il Gabicce Gradara sconfitto sul proprio campo dall' Urbania per 3-1. Sin dai primi minuti gli ospiti mettono sotto pressione il Gabicce Gradara, con Francolini che in più occasioni si è dovuto superare per evitare il gol. L'estremo difensore nulla può sull'uno-due dell'attaccante Pennacchini (0-2 al 27') su un palla vagante e un tiro ravvicinato. Il Gabicce Gradara non demorde e in due occasioni prova ad accorciare le distanze con Gaggi: l'attaccante prima sfiora il palo e poi su punizione trova un gran parata del portiere ospite che devia in angolo la palla destinata in rete.



Nel secondo tempo, i ragazzi di mister Gaudenzi cercano subito il gol. In area di rigore Mancini serve Fuzzi che di poco manca la palla. Ma al 53' è ancora l'Urbania che va in gol con Polselli con un tiro dalla distanza (0-3). Dopo pochi minuti gli ospiti vanno vicini al quarto gol, ma sulla linea di porta risulta provvidenziale l'intervento di Moutatahhir. Al 75' viene annullato un gol a Fuzzi per un dubbio fallo sul portiere avversario. Il Gabicce Gradara non ci sta e continua a spingere e all'85' arriva il meritato gol. Franca è bravo a liberarsi sulla fascia e serve un assist a Mancini che è lesto ad insaccare (1-3). Prima dello scadere la squadra locale si fa insidiosa con Gaggi e Fuzzi ma il portiere avversario nega a entrambi la gioia del gol.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro fuori casa, domenica 27 alle ore 15 contro il S.Orso.



GABICCE GRADARA: Francolini, Andreani (5' s.t. Moutatahhir) Mancini, Semprini, Caico (5' s.t. Franca), Magi, Bacchini, Fuzzi Finotti Petese Gaggi, Cecchini (5' s.t. Gaddoni). A disp. Nobile, Giunchi, Battistelli. All. Gaudenzi





ALLIEVI



Gabicce Gradara-Vismara 2008 1-2





Ultima partita del girone amara per il Gabicce Gradara che esce battuto al Magi per 1-2 per mano del Vismara 2008. Parte la partita con la squadra ospite che al 4' impegna subito Borselli, al 6' ottima occasione per il GabicceGradara con bel cross di Rossi per la testa di Magi Samuele con palla che esce di pochissimo; al 20' si libera con un gran tiro ancora Magi Samuele ma il portiere si supera. Al 29' vantaggio del Vismara: calcio d'angolo e tiro al volo che batte Borselli; al 36' in contropiede raddoppio della squadra ospite,; al 41' bel tiro di Bergamini ben parato dal portiere.



Nella ripresa all'11' occasione per Magi Samuele con palla di poco a lato, al 41' palla che viaggia davanti alla porta del Vismara con cross dalla sinistra e Magi Samuele è il più veloce ed accorcia le distanze sull'1-2. Negli ultimi minuti il GabicceGradara si riversa in avanti ma il risultato non cambia.



GABICCE GRADARA: Borselli, Boccalini, Rossi, Gaudenzi (1'st Della Costanza), Sciuto, Pataracchia, Buccino (31'st Farroni), Magi Filippo, Mboup, Bergamini, Magi Samuele. All. Iachini







GIOVANISSIMI 2008



Vismara - Gabicce Gradara 0-5



Partita a senso unico fin dai primi minuti. Subito in vantaggio con Terenzi al 10'. Poi netta supremazia del Gabicce e raddoppio di Rossini al 20'. Nel secondo tempo terzo gol con Guidi al 40'. Si sprecano le occasioni e nel finire in rete Luzi, poi chiude Guidi. Finisce la prima fase con un ottimo secondo posto. Inizio della seconda fase a dicembre.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi, Andruccioli, Luzi, Bana (55' Buscaglia), Rossi, Fosca (55' Falcioni), Ferraj (60' Ricci), Terenzi (60' Annibalini), Guidi (60' Tamburini), Rossini (50' Sciuto). All Mendo-Baffioni.



Per i 2009 cadetti, partita rinviata a Fano per campo impraticabile.



Prossima partita domenica ore 10.30 con Carissimi a Fano.