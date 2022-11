Violenza sulle donne: denunce aumentate a Rimini anche per la pandemia

Attualità

Rimini

| 17:50 - 21 Novembre 2022

Violenza sulle donne dati nel riminese.

Ingresso tardivo nel mondo del lavoro rispetto agli uomini, retribuzioni più basse e aumento delle violenze su donne. È quanto emerge dal report dell'Osservatorio di genere della Provincia di Rimini che torna dopo dieci anni con il monitoraggio della condizione socio-economica della donna. L'analisi dell'Ufficio statistica dell'Ente fa emergere un quadro fosco per quanto riguarda i temi del lavoro e della sicurezza femminili. Tardivo l'ingresso nel mondo del lavoro: la disoccupazione giovanile femminile a Rimini è del 39,1%, più alta di quella nazionale (32,8%) e di 23 punti superiore a quella maschile.

La pandemia ha inciso sulle retribuzioni annue per il settore privato (11.769 euro nel 2020), tornate a dieci anni fa. Notevole la differenza rispetto ai maschi: -6.090 euro.



"Differenze che sono più ampie se andiamo a guardare le classi di età adulte, quando vi è un avvio della carriera nel mondo del lavoro della donna. E maggiori differenze anche per quanto riguarda le strutture apicali, quindi le qualifiche dove man mano che aumenta la retribuzione, aumentano anche le differenze tra i due generi", ha commentato a margine della presentazione dei dati il funzionario dell'Ufficio statistica provinciale, Cristiano Attili.



"Le donne a livello lavorativo sono più preparate, studiano di più, ma di fatto vengono meno retribuite", ha constatato la consigliera provinciale alle Politiche di genere Barbara Di Natale. Il Covid sembra invece non avere avuto effetti sull'imprenditoria femminile, che anzi è aumentata: nel 2021 le imprese provincia attive hanno toccato il picco di 7.578 unità. In prevalenza negozi, bar, ristoranti e strutture ricettive. I lockdown hanno invece fatto schizzare il numero di richieste di aiuto da parte di vittime di violenza al numero 1522. Il tasso di delittuosità nel 2020 in provincia è stato drammaticamente alto: 11 denunce ogni 100.000 abitanti quando la media nazionale è di 7,6.