Aggredito in centro a Santarcangelo: la solidarietà della città e l’abbraccio della sindaca Alice Parma

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 16:19 - 21 Novembre 2022

Alice Parma assieme al giovane aggredito (Ph Facebook).

Un’aggressione senza apparenti motivi, frutto, probabilmente, di una rabbia che deriva da un fattore discriminante nei confronti di una persona indifesa. E’ stato pestato nella serata di ieri, attorno alle 22 e 30, in piazza Ganganelli, un 33enne molto conosciuto e amato da tutti in città. Il giovane, autistico, molto attivo nella comunità clementina, è stato aggredito improvvisamente da ignoti. E’ stato ritrovato poco dopo esanime sul marciapiede, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’”Infermi” di Rimini, dove si trova ora ricoverato: ha uno zigomo rotto, il sopracciglio spaccato e 5 punti di sutura.



La città si è subito stretta in un abbraccio di affetto, con messaggi di pronta guarigione e solidarietà, anche sui social, soprattutto quello della sindaca Alice Parma che, personalmente, ha fatto visita alla vittima: “Insieme all’assessore Danilo Rinaldi sono stata all’ospedale Infermi di Rimini per fare visita al giovane che ora sta bene anche se deve rimanere qualche giorno in osservazione- queste le parole della sindaca Parma -.Questa notte ha subito un’aggressione, sulla quale sono in corso accertamenti. La mia prima preoccupazione era vedere con i miei occhi che stesse bene, ma cose come questa non devono succedere, per lui come per nessun altro, né a Santarcangelo né altrove”.



Le indagini sono in corso, verranno visionate le telecamere di videosorveglianza. Molti ipotizzano che si tratti di una banda di ragazzini spesso protagonisti di episodi di violenza e vandalismi in città.