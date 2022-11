Riccione, elezioni Polisportiva, l’atleta Lucarelli: ‘Importanza al ruolo dello sport’

Attualità

| 15:00 - 21 Novembre 2022

Cristian Lucarelli, atleta nuotatore squadra Finp Polisportiva Comunale Riccione, interviene sulla annosa vicenda delle prossime elezioni del presidente della Polisportiva Riccione, dopo le dimissioni del presidente Solfrini e dell'intero direttivo (QUI la notizia). La dichiarazione unanime della società era stata palese: “Vogliamo una Polisportiva senza politica”. Molti i nomi che si stanno ipotizzando sull’avvicendamento a Solfrini, secondo molti rumors anche legati alla politica e poco allo sport.

Lucarelli scrive una lettere aperta in cui afferma che “al di là degli slogan, la fase di ricerca di una nuova guida ha a che fare, oggi più che mai, con l’assegnazione di un ruolo di prestigio, mentre sarebbe necessario ricercare un rappresentante capace di fare sistema con tutte le istituzioni, portando al centro della propria azione sociale lo Sport, identificando un percorso che valorizzi la Polisportiva, quello che è in gran parte il reale motore dello Sport riccionese”. I numeri che cita l'atleta sono emblematici: “Mondiali di Salvamento o i Campionati Italiani di Nuoto, per citare solamente due degli ultimi eventi organizzati, con un passaggio nelle nostre piscine di circa 23.000 atleti solo nel 2022, mi spiego meglio con degli esempi non esaustivi: domenica la Pallanuoto Riccione era impegnata Reggio Emilia; la Ginnastica era a Parma con 21 atlete Silver e con le Allieve Gold sabato a Porto San Giorgio, dove era anche di scena la Lasersoft Riccione Volley”.





Una visione futura per lo sport e il bene di Riccione





E’ un appello accorato quello rivolto a chi ora sta pensando di candidarsi alla guida della Polisportiva: “Chi guiderà la Polisportiva saprà evidenziare la Riccione sportiva, saprà mettere a valore il merito e l'orgoglio di Riccione in Italia? Saprà amalgamare atleti, allenatori, tecnici, genitori dei ragazzi e lavoratori degli impianti di tutti i settori? Questo è ciò che ci si deve chiedere, questo è ciò che serve a Riccione. Il futuro è oggi e mi piacerebbe che già da oggi chi si candida a prendere questo impegno iniziasse a ragionare di sport” conclude.





Sul caso interviene anche il Pd





Il Pd di Riccione sta seguendo con attenzione e interesse ciò che accade in questi giorni in casa Polisportiva, “interesse e attenzione dovuti alla consapevolezza che gli impianti affidati in convenzione assumono grande rilevanza, sia dal punto di vista sociale, nella diffusione dello sport, sia in termini di indotto turistico.

Non vorremmo assistere di nuovo al teatrino andato in scena nelle ultime elezioni per le cariche elettive di Polisportiva, crediamo che quella esperienza abbia lasciato un segno indelebile nelle nostre memorie e speriamo che la Politica (tutta) non ripeta più un errore del genere”.





Lo sport e la carica sociale della società devono essere tutelate quindi e le scelte valutate con competenza: “Le sorti della Polisportiva devono essere decise dagli sportivi, anche se una "supervisione" della Amministrazione Pubblica è opportuna e doverosa proprio perché la società sportiva ha in affidamento una serie di impianti che, dal punto di vista delle presenze turistiche, rappresentano un patrimonio per tutta la nostra comunità.

Pieno rispetto dell'autonomia dai partiti e dell'autodeterminazione della Polisportiva per quanto riguarda le loro scelte interne, anche se non ci trovano indifferenti le notizie secondo le quali le modifiche statutarie limiterebbero la partecipazione alla vita associativa di quella che storicamente è stata una delle realtà fiore all'occhiello della città.