Giornata degli Alberi, la nuova piazza di Cerasolo si abbellisce

Attualità

Coriano

| 14:10 - 21 Novembre 2022

Piantumazioni a Cerasolo, Coriano.

Prime piantumazioni nella nuova piazza di Cerasolo in via Primo Maggio in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. Questa mattina (21 novembre) gli assessori all'ambiente, Anna Pazzaglia, e ai lavori pubblici Roberto Bianchi hanno preso parte alla cerimonia di messa a dimora di una quercia, un acero e un liquidambar assieme agli alunni della scuola elementare Andersen di Cerasolo con la partecipazione dei Carabinieri forestali, delle Gev e della Polizia Locale. Un momento voluto dall'amministrazione comunale per rafforzare il legame tra gli alberi e i più piccoli e, di riflesso, con i luoghi in cui vengono piantati in quanto spazi pubblici da salvaguardare e rispettare come beni comuni. Nella piazza verranno a breve piantati oltre 200 arbusti per arricchirla ulteriormente di nuovo verde pubblico.