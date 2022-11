I fedeli si mobilitano per dire "no" alla chiusura del Convento dei frati

Attualità

Rimini

| 14:03 - 21 Novembre 2022

Convento di Santo Spirito, Rimini.

1500 firme per dire "no" alla chiusura del Convento di Santo Spirito di via della Fiera a Rimini. A raccoglierle il gruppo di fedeli che da anni frequentano le messe e le funzioni condotte dalla Congregazione dei sei frati. La petizione raccolta è stata allegata ad una lettera inviata poi ai frati Minori Cappuccini dell'Emilia-Romagna e segnalata anche direttamente a Papa Francesco e al vescovo di Rimini.



"Nel convento è attiva dal 2001 una mensa che offre un centinaio di pasti al giorno ai poveri del territorio - scrivono i fedeli - Chiediamo con forza e con fede di riflettere su questa decisione che toglierebbe un punto di riferimento molto importante per noi e per tutta la città e non solo. Confidiamo che lo Spirito Santo illumini le loro decisioni e che anche grazie al vostro aiuto e sostegno riusciamo a far continuare a vivere questa realtà".