Numerose, lavoratrici, sposate, pochi figli, longeve: l'identikit delle donne in provincia di Rimini

| 12:43 - 21 Novembre 2022

Sono 176.310 le femmine residenti nel 2022 in provincia di Rimini che rappresentano il 51,6% della popolazione totale; la serie storica evidenzia un trend di crescita della popolazione residente totale, cresciuta del 5% dal 2010 al 2022. La flessione avuta a causa della pandemia da Covid-19 registrata al 1° gennaio 2021 è stata compensata al 1° gennaio 2022 dall’annessione in provincia di Rimini dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. La componente femminile cresce più di quella maschile: dal 2010 le femmine sono aumentate del 5,3% mentre i maschi sono cresciuti del 4,7%.



Il rapporto tra le femmine residenti rispetto ai maschi è rimasto pressoché invariato negli ultimi 13 anni attestandosi a circa 107 femmine residenti ogni 100 maschi; non in tutte le fasce d’età il rapporto è a favore della componente femminile: nelle fasce giovani (0-14 e 15-29) i maschi sono più delle femmine; in particolare la fascia 15-29 anni è quella che presenta il dato più basso e che più di tutte le altre è peggiorata nel corso degli anni, da 97 femmine ogni 100 maschi nel 2010 si contano nel 2022 92 femmine ogni 100 maschi.



In tutte queste fasce d’età si nota un aumento della popolazione anziana nel periodo di osservazione; soprattutto la fascia d’età di 85 anni e più è quella che presenta la crescita maggiore, segno dell’aumentato della longevità dei residenti.

Analizzando le differenze di genere notiamo come le femmine siano maggiori dei maschi in tutte le fasce d’età; la forbice a favore della popolazione residente femminile aumenta con l’aumentare dell’età anagrafica. In provincia di Rimini il 91,6% dei 119 ultracentenari residenti al 1° gennaio 2022 è di sesso femminile.





I comuni della provincia di Rimini con la componente femminile più alta sono Cattolica (53%), Riccione (53%) e Rimini (52%) mentre quelli con le percentuali più basse sono Maiolo (48,7%), Montegridolfo (49,4%) e Montescudo-Monte Colombo (49,5%). Analizzando la sola componente femminile e come questa si distribuisca nelle varie fasce d’età, si evidenzia che i comuni con la popolazione femminile più “giovane” sono: San Clemente dove il 41,9% della popolazione femminile residente ha meno di 40 anni e solo il 16,5% ha più di 65 anni, Montescudo-Monte Colombo dove le femmine under 40 sono il 41,5% e le over 65 il 18,3% e Sassofeltrio dove le percentuali sono rispettivamente il 40,3% per le under 40 e 23,1% per le over 65; al contrario i comuni con la popolazione femminile più “anziana” sono: Casteldelci dove solo il 27,2% della popolazione femminile residente ha meno di 40 anni ed il 33% ha più di 65 anni e Montecopiolo dove le femmine under 40 sono il 29% e le over 65 il 33,7%.

La maggioranza delle femmine residenti al 1° gennaio 2022 sono coniugate (41,2% del totale) seguite dalle celibi (38,3%) e dalle vedove (10,5%).



Le femmine con cittadinanza non italiana residenti in provincia di Rimini al 1° gennaio 2022 sono 21.796, il 12,4% delle 176.310 femmine residenti totali; i 16.882 uomini straniere rappresentano invece il 10,2% della popolazione maschile a dimostrazione di come la pressione straniera femminile sia superiore a quella maschile.



Le nazionalità più rappresentate per quanto riguarda le femmine straniere sono l’Ucraina (4.017), la Romania (3.923) e l’Albania (3.411) che insieme rappresentano il 52% della popolazione totale femminile straniera.



Sono 150.971 le famiglie residenti in provincia di Rimini al 1° gennaio 2022. La maggioranza delle famiglie è formata da nuclei con coppie coniugate o conviventi (45,1%) seguite dalle persone sole (36,9%) e dai monogenitori (13,1%). Nell’analisi di genere dei nuclei familiari il focus sarà incentrato su due tipologie: le donne sole e le madri sole con figli.

Oggi le persone sole in provincia di Rimini sono in maggioranza femmine (55,5%), circa la metà ha più di 65 anni.



Negativo il dato relativo al numero medio di figli per donna. Dopo essere cresciuto fino al 2010 arrivando a segnare 1,56 figli per donna ha poi iniziato una repentina decrescita che ha segnato nel 2021 il dato più basso degli ultimi 20 anni con una media di 1,12 figli.



L’età media al parto cresce lentamente e costantemente, in provincia di Rimini si è passati dai 31 anni di media nel 2002 ai 32,5 anni nel 2021. Dall’analisi dei dati sui matrimoni emerge come l’anno 2020 sia stato negativamente influenzato dalla pandemia da Covid-19; il calo dei matrimoni registrato in questo anno rispetto all’anno precedente ed al trend di lungo periodo è stato di circa il 50%.

L’età media delle spose al matrimonio in provincia di Rimini nel 2019 è di 35 anni e mezzo, un anno in meno rispetto alla media regionale ed uno in più rispetto all’età media italiana.

Il 45% delle donne si sposa tra i 25 ed i 34 anni e solamente il 6,2% sceglie di farlo prima dei 25 anni; significativa la percentuale delle donne che sceglie di sposarsi dopo i 50 anni (13,9%), nel 96% dei casi con rito civile.



Secondo l’indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro la somma degli occupati e dei disoccupati in provincia di Rimini nel 2021 conta di 156.509 individui, in crescita rispetto all’anno precedente (+1,5%), ma in calo rispetto al 2018 (-4,6%). Nel 2021 il 46,7% delle forze lavoro in provincia di Rimini è femmina, percentuale più alta rispetto al 45,4% della regione Emilia-Romagna ed il 42,7% dell’Italia.



Circa il 22% delle imprese totali attive in provincia di Rimini sono imprese femminili.



Nel 2021 la speranza di vita alla nascita delle femmine in provincia di Rimini è di 85,4 anni, più alta di 4,4 anni rispetto ai maschi, dato superiore ai valori regionale e nazionale.



Le violenze sessuali denunciate dalle forze di polizia in provincia di Rimini nel quinquennio 2016-2020 sono 220, in media 44 denunce per violenze sessuali all’anno; dopo il picco di atti denunciati nel 2018 (55) il numero decresce nel 2019 (42) e nel 2020 (37).

Il tasso di delittuosità delle violenze sessuali (per 100.000 abitanti) parla di valori in provincia di Rimini molto superiori al valore medio nazionale; negli ultimi due anni analizzati il dato provinciale risulta in linea con i valori regionali.