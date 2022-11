Morciano ricorda Pier Paolo Ugolini scomparso nella strage di Ustica

Eventi

Morciano di Romagna

| 12:08 - 21 Novembre 2022

L'aereo di Linea Douglas DC9.

Morciano di Romagna ricorda le vittime della strage di Ustica del 27 Giugno 1980 e il concittadino Pier Paolo Ugolini. Erano le 20.59 del 27 giugno 1980. A quell'ora il DC-9 della compagnia aerea Itavia, in volo da Bologna a Palermo, veniva abbattuto in circostanze tuttora non perfettamente chiarite e si inabissava nello specchio d'acqua compreso tra le isole di Ponza e Ustica. Tra le 81 vittime della strage, c'era anche il morcianese Pier Paolo Ugolini, allora 33enne. Morciano ha voluto ricordare quel suo concittadino grazie alla forza dell'arte. Nel piazzale antistante le poste, nel gennaio del 2021, si è proceduto all'installazione di un'opera realizzata dallo scultore morcianese Umberto Corsucci.

Sono programmate una serie di iniziative per ricordare Ugolini e la strage di Ustica.



Venerdì 25 Novembre alle 11 in Via Resistenza, piazzetta dell'ufficio postale Giornata di commemorazione. Interverranno: Daria Bonfietti, Presidente dell'Associazione "Parenti delle Vittime Strage di Ustica", Giorgio Ciotti, Sindaco di Morciano di Romagna, Alessandra Zaghi, Consigliera comunale, Umberto Corsucci, autore dell'opera in memoria delle vittime della strage.

Saranno presenti gli studenti dell'istituto superiore 'Gobetti - De Gasperi'.



Sabato 26 Novembre alle 21 nell'Auditorium della Fiera I-TIGI, Racconto per Ustica - Maurizio Santamaria di Marco Paolini e Daniele del Giudice narrazione Maurizio Santamaria accompagnamento musicale Gabriele Pedrazzi lettura Sara Ninfali A cura di ATER Fondazione.



Domenica 27 Novembre visita guidata presso Museo per la Memoria di Ustica di Bologna organizzata da Galleria del Viaggiatore. Partenze ore 14 da Morciano di Romagna. A condurre la visita sarà Daria Bonfietti, Presidente Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.