Rimini, oltre 1500 firme per non chiudere il Convento e la mensa dei poveri

Attualità

Rimini

| 12:01 - 21 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Oltre 1500 firme raccolte per chiedere di continuare a mantenere operativo il Convento di Santo Spirito e annessa mensa dei poveri in via della Fiera a Rimini. A chiederlo a gran voce sono i residenti della zona ma non solo. Nella lettera, indirizzata ai Frati Minori Cappuccini, al Papa e al Vescovo di Rimini, i cittadini chiedono che lachiesa possa rimanere operativa. "Abbiamo saputo che è intenzione della Congregazione alla quale appartengono i frati, di far chiudere il convento" scrivono i cittadini. Nel ribadire che le funzioni sono molto frequentate e che la mensa, attiva dal 2001, offre un centinaio di pasti ai poveri del territorio, i fedeli chiedono di "riflettere sulla decisione".



Di seguito la lettera inviata dai residenti.



Siamo un gruppo di fedeli molto affezionati al Convento di Santo Spirito sito a Rimini in via della Fiera. Scriviamo perché abbiamo saputo che è intenzione della Congregazione

alla quale appartengono i frati, chiudere il convento dove ad oggi vivono e operano 6 frati. Le messe sono molto frequentate e così anche tutte le altre funzioni. I

frati sono sempre disponibili per confessioni, momenti di preghiera e crescita spirituale per tanti fedeli! Nel convento è attiva dal 2001 anche una mensa che offre un centinaio di pasti al giorno ai poveri del territorio. Chiediamo con forza e con fede di riflettere su questa decisione che toglierebbe un punto di riferimento molto importante per noi e per tutta la città ed anche per chi viene da Cattolica, Riccione, Savignano, Santarcangelo di Romagna, dalla Repubblica di San Marino etc.! Confidiamo che lo Spirito Santo illumini le loro decisioni e che anche grazie al vostro aiuto e sostegno riusciamo a far continuare a vivere questa realtà. Facciamo presente che di recente è stato chiuso un altro convento francescano a Rimini e ne sentiamo fortemente la mancanza. Confidiamo nel vostro concreto intervento affinché il Convento non chiuda e continui ad operare per il bene della comunità e di tutti i fedeli.

Ringraziamo nella certezza che comprendiate questa nostra esigenza spirituale. Pace e bene.