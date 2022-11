Apertura straordinaria dell'Ufficio Passaporti a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:50 - 21 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

L’ufficio passaporti della Questura effettuerà tre aperture straordinarie nelle giornate del 3, 7 e 10 dicembre. Verrà aperta l’agenda elettronica dando la possibilità all’utenza di prenotare, per quelle date, l’appuntamento per la richiesta del rilascio del passaporto.

Le aperture straordinarie sono state organizzate in previsione delle festività natalizie e del crescente numero di richieste da parte dei cittadini.

E' stato anche aumentato il numero degli appuntamenti giornalieri.

La prenotazione va effettuata sul sito della Polizia di Stato, Sezione Passaporti.

Sono previsti 40 appuntamenti per ogni sabato programmato. Nella stessa giornata l’utenza potrà presentarsi allo sportello anche per ritirare il passaporto qualora la data di consegna risulti antecedente a quella del giorno di apertura straordinaria.

Si raccomanda di presentarsi allo sportello solo dopo aver effettuato la prenotazione online.