Boxe Santarcangelo scongiurata la chiusura, nuova sede dal 5 dicembre



Santarcangelo di Romagna

21 Novembre 2022



Nuova sede ed un sospiro di sollievo per la Boxe Santarcangelo. Grazie all'associazione "Il mandorlo" con cui è stato stretto un accordo quadriennale, i pugili potranno allenarsi nei nuovi locali. Il 30 novembre la palestra lascerà gli attuali locali e, dal 5 dicembre, si trasferirà in via Budriolo, traversa di via Europa a Santarcangelo di Romagna zona villaggio Flora. Gli allenamenti saranno dalle 17 alle 20 e si svolgeranno in una parte dello stabile.

Il Maestro della Boxe Tiziano Scarpellini ringrazia l'associazione "Il mandorlo" e l'assessore allo sport Angela Garattoni "Abbiamo condiviso questo progetto" dice Scarpellini "e grazie al supporto comunale abbiamo l'opportunità di non far morire la Boxe Santarcangelo, nata nel lontano 1978".

La possibilità per tanti di provare la boxe sarà anche data da alcune opportunità di allenamenti gratuiti che verranno effettuati nel mese di dicembre.

"Il consiglio direttivo esprime enorme soddisfazione per questa soluzione" dice ancora Scarpellini "che al momento ha scongiurato la chiusura, in attesa di una sede definitiva, che speriamo arrivi con il progetto e la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport".