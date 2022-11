Morgan a San Marino con il suo libro 'Parole d'Amorgan'

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:31 - 21 Novembre 2022

Un momento della presentazione.

Si intitola "Parole d'Amorgan" il libro presentato giovedì scorso a San Marino da Marco Castoldi, in arte Morgan, un'opera con cinque punti cardinali: l'amore, la morte, il fantasma, il sogno e l'azione.



Cinque macro capitoli che compongono l'ultima opera visionaria dell'artista, un viaggio personale nelle sue emozioni, sia positive che negative: "A giudicare dalle varie sensazioni che mi hanno comunicato le persone - afferma Morgan - in questo libro c'è la voglia umana e naturale di comunicare".



Presente anche il pianista e cantante lirico romagnolo Raffaello Bellavista che proprio con Morgan sta lavorando, a quattro mani, a nuovi progetti: "E' veramente una grande emozione partecipare a questo evento letterario - ha detto il cantante di Brisighella - perché Morgan è uno dei più grandi artisti italiani. Una persona molto profonda sia artisticamente che spiritualmente, con cui condivido una passione comune: l'amore viscerale per la grande musica d'autore italiana".