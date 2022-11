Rimini Classica omaggia David Bowie, concerto dedicato al Duca Bianco

Eventi

Martedì 22 Novembre, nel giorno dedicato ai musicisti e alla patrona Santa Cecilia, nella cornice del Fulgor, Rimini Classica, in collaborazione con Amarcort e Cinema Fulgor, propone Heroes, un evento di canzoni e narrazione dedicata al Duca Bianco, il leggendario David Bowie.



Heroes è uno spettacolo interpretato da Marco Mantovani al pianoforte, Massimo Marches alla chitarra e al basso, Houdini Righini alla voce e Aldo Maria Zangheri alla viola ed è un viaggio attraverso l’arte straordinaria di una leggenda della nostra epoca che più di altri ha definito, indelebilmente, il proprio presente e il futuro di tutti noi. In scaletta tutti i più grandi successi della leggenda britannica, come Let's Dance, Space Oddity, Modern Love che saranno alternati a momenti emozionanti di narrazione della vita di Bowie, a cura di Houdini Righini