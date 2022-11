Calcio C: la top 11 della 14esima giornata, Delcarro in mediana

Sport

| 11:22 - 22 Novembre 2022

Delcarro esulta dopo il gol alla Recanatese (foto Zamagni - Rimini FC).



Delcarro del Rimini torna nella top 11 del girone B di Serie C, grazie alla buona prestazione, condita con gol, a Macerata, avversaria la Recanatese. A guidare l'attacco Spagnoli, match winner per l'Ancona nella sfida con il Cesena. Da segnalare anche il pari del San Donato Tavarnelle con l'Entella: tra i protagonisti il porteire Cardelli e il fantasista Russo.



TOP 11 (4-3-3): Cardelli (San Donato T.) - Mondonico (Ancona), Espeche (Pontedera), Bertola (Montevarchi), Aurelio (Pontedera) - Delcarro (Rimini), Bozhanaj (Carrarese) - Arena (Gubbio), Russo (San Donato T.), Lanini (Imolese) - Spagnoli (Ancona).

ALL. Canzi (Pontedera).