I benefici dell'acqua termale sul viso

| 08:46 - 21 Novembre 2022

Quando si parla di acqua termale si fa riferimento a un particolare tipo di acqua che sgorga da sorgenti calde (dette appunto sorgenti termali) dopo aver percorso tratti piuttosto lunghi tra rocce situate in grande profondità nel sottosuolo; durante questo tragitto, più o meno tortuoso, l’acqua si arricchisce fortemente di varie sostanze minerali; a seconda del tipo di rocce attraversate, la composizione di un’acqua termale può essere sensibilmente diversa da quella di un’altra.



La temperatura delle acque termali può variare sensibilmente a seconda della sorgente (in linea di massima si va dai 20 ai 70 °C circa); le acque termali che superano i 40 °C sono dette ipertermali; è il caso dell’acqua termale delle Terme di Sirmione, con la quale si confezionano vari tipi di prodotti.



Da tempo immemore, l’uomo utilizza le acque termali per le loro proprietà terapeutiche e igieniche. In corrispondenza con le sorgenti termali, vengono edificate strutture, note come terme, che sono dotate di appositi impianti grazie ai quali è possibile somministrare vari tipi di cura, in particolare balneoterapia e fangoterapia.



In Italia sono presenti diverse strutture termali di notevole importanza fra cui la già citata Terme di Sirmione.



Acqua termale e cura del viso



Come detto, esistono vari tipi di acqua termale le cui peculiarità dipendono dalle loro caratteristiche chimico-fisiche; a seconda di queste caratteristiche possono ovviamente variare anche le indicazioni terapeutiche che comunque di norma sono piuttosto varie.



Per esempio, l’acqua termale di Sirmione è un’acqua sulfurea salsobromoiodica ovvero caratterizzata da un’importante presenza di zolfo, bromo e iodio; sono presenti poi diversi altri elementi quali zinco, selenio e manganese.



Le acque sulfuree salsobromoiodiche hanno diverse proprietà terapeutiche fra cui si ricordano in particolare quelle:



• idratanti

• antisettiche

• mucolitiche

• antinfiammatorie

• antiossidanti

• stimolanti del sistema immunitario

• ecc.



ciò permette di utilizzare queste acque con ottimi risultati in ambito medico (per problemi a carico degli apparati respiratorio, osteoarticolare, circolatorio, cutaneo e ginecologico) e anche in campo dermocosmetico.



L’acqua termale di Sirmione è impiegata, per esempio, in diversi prodotti pensati per la cura del viso come per esempio creme, maschere, gel contorno occhi ecc.



Le maschere per il viso sono uno degli esempi classici dell’impiego dell’acqua termale per la cura e il benessere della pelle del volto; a seconda del tipo di problematica cutanea si possono per esempio applicare maschere all’argilla purificanti o maschere viso nutrienti.



Anche le creme per il viso con acqua termale, acido ialuronico, pantenolo, latte di riso e altri ingredienti naturali concorrono a rendere più luminosa e pura la pelle del volto proteggendola sia danni dell’inquinamento atmosferico sia da quelli procuranti dal naturale invecchiamento cutaneo che, pur non potendo essere fermato, può però essere rallentato e minimizzato.



Per rinnovare la pelle sono poi particolarmente indicate le creme per il viso formulate con acqua termale di Sirmione con l’aggiunta di vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina C e vitamina E.



In sostanza, a ogni diversa esigenza, una specifica risposta.