Basket C Silver, EA Titano sconfitta a Sporto San Giorgio (78-74)

| 00:00 - 21 Novembre 2022

Per Fusco 17 punti.

Niente da fare per i Titans nella tana di Porto San Giorgio. I biancazzurri conducono per buona parte della partita, ma nell’ultimo quarto vengono fuori i padroni di casa che ribaltano il match grazie ai punti di Calcinari e Alessandrini. All’EA Titano non è bastata la prestazione in doppia cifra di cinque giocatori, con Fusco top scorer a 17.



Il calendario ora propone la sfida interna col Basket Giovane Pesaro. Si giocherà sabato 26 al Multieventi.



Il tabellino



B-CHEM VIRTUS PORTO SAN GIORGIO – EA TITANO 78-74

PORTO SAN GIORGIO: Calcinari 16, Bullock 11, Quinzi 5, Nyonse 3, Stampatori 6, Alessandrini 17, Bentrand 4, Whatley 16, Milanovic, Matviychuk. All.: Giuliani.

EA TITANO: Gamberini 16, Palmieri, Macina 14, Frattarelli, Dini 12, Raschi 10, Zanotti 5, Fusco 17, Riccardi, Borello. All.: Rossini.

Parziali: 14-20, 36-41, 50-60, 78-74.



RISULTATI

Porto San Giorgio – EA Titano 78-74

Recanati – Fossombrone 80-83

Perugia – Gualdo 58-74

Loreto Pesaro – Urbania 94-69

Osimo – Tolentino 84-71

Basket Giovane Pesaro – Ascoli 71-89

Umbertide – Falconara 73-69



CLASSIFICA: Loreto Pesaro* 14; Fossombrone, Perugia e Urbania 12; Recanati, EA Titano e Gualdo 10; Porto San Giorgio* 8; Osimo* 6; Tolentino*, Umbertide*, e Ascoli 4; Falconara*, Basket Giovane Pesaro* e Spoleto* 2.



PROSSIMO TURNO

EA Titano – Basket Giovane Pesaro, sab. 26/11 ore 18 Multieventi

Tolentino – Recanati

Spoleto – Umbertide

Fossombrone – Perugia

Gualdo – Porto San Giorgio

Falconara – Osimo

Ascoli – Loreto Pesaro