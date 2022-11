Calcio Prima, il Perticara vince la prima partita: poker all'Accademia Marignanese

Sport

San Giovanni in Marignano

| 19:50 - 20 Novembre 2022



La Accademia Marignanese di mister Mirko Palazzi si presenta allo scontro salvezza con il Perticara, ultimo in classifica con un solo punto, con la speranza di fare risultato, ma dopo un inizio di gara positivo, con la consueta opportunità fallita, si scontra presto con la dura realtà di una squadra ferocemente determinata a vincere la prima partita del campionato.

Il risultato finale - 4-0 - non lascia spazio a nessuna ipotesi, se non quella che è stata una partita a senso unico. L’assenza del capitano gialloblu Beccari, perno centrale e regista della difesa, si è fatta oltremodo sentire, ma il Perticara è stato superiore in ogni zona del campo.

Considerando che da ogni sconfitta occorre trarre sempre un insegnamento, la gara odierna ha fatto vedere chiaramente quanto la Accademia Marignanese dovrà lavorare e migliorare per arrivare alla salvezza. E alla finestra di mercato di dicembre, sarà fondamentale cambiare e rinforzare un organico che deve assolutamente crescere a livello qualitativo.



Il tabellino



PERTICARA: Balducci, Bordi, Barocci, Antonini, Myftari, Diop (90° Bucherini), Santucci (75° Giovagnoli), Brighi (8° Faye Pape), Sartini Lorenzo (70° Asfaary), Niang, Abiodun (85° Tani). A disp. Sartini Luca, Magnani, Abddelhakim, Guerrini. All.: Nicolini

ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Markaj, Berardi (Ottaviani), Luppoli, Lorenzi (65° Tirincanti), Rossi (40° Izzo), Cekirri, Marcolini (La Pescara), Siciliano, Bacchielli, Di Blasio. A disp. Ndoye, Beccari. All. Palazzi