Rimini Calcio, torna la vittoria dopo 5 partite: battuta la Recanatese

19:31 - 20 Novembre 2022

Piscitella, suo l'assist per Delcarro (foto Zamagni - Rimini FC).



Il Rimini torna a sorridere, dopo cinque partite senza vittorie i biancorossi espugnano Macerata, superando la Recanatese 1 a 0. Decide il gol di Delcarro al 19', con un colpo di testa su cross pennellato di Piscitella. Ancora non del tutto guarito dagli acciacchi dell'ultimo mese, la squadra di Gaburro porta a casa i tre punti con merito, al termine di una gara spigolosa e spesso spezzettata.

contro una Recanatese che era in buon momento di forma, ma che ha affrontato i biancorossi senza tre titolari (Quacquarelli, Pacciardi e Raparo). Nota negativa il rosso per Santini a fine gara: salterà l'incontro di sabato prossimo con la Reggiana.



PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: mette un'altra pezza, sul destro del possibile pari di Zammarchi. Portiere di una sicurezza estrema, si veda la presa da manuale su un traversone a spiovere di Longobardi.

TOFANARI 6: sfiora il gol dalla distanza. A inizio ripresa prende male le riprese su Senigagliesi, ma nel complesso prestazione sufficiente (PIETRANGELI 6.5: fa subito valere la sua fisicità, beccando anche un cartellino giallo).

ALLIEVI 6: la difesa biancorossa non sempre sembra impermeabile. Nella concitata fase finale si rende protagonista di un bell'anticipo nella trequarti avversaria.

PANELLI 6: al 28' sbaglia il tocco e non può fermare la ripartenza ospite con il fallo, essendo già ammonito. Si è preso un grosso rischio. Qualche sbavatura in più nell'ultimo periodo (REGINI 6: da brividi il rinvio con il corpo sull'azione che porta Zammarchi al tiro del possibile pari. Per il resto presidia bene il centrosinistra).

LAVERONE 6.5: un cross al bacio per Piscitella nel primo tempo e una spinta costante. Gli è mancato il centesimo per fare l'euro (e prendere il 7).

DELCARRO 6.5: ritrova il gol con la specialità della casa, l'inserimento senza palla per il colpo di testa. Sfiora il bis in rovesciata. Nella ripresa c'è da stare a presidio della trincea. Spende un giallo tattico.

PASA 6: inzio pimpante, poi si sacrifica in una partita operaia, molte volte schiacciato ai limiti dell'area biancorossa. In miglioramento rispetto alle ultime gare (TANASA s.v.).

TONELLI 6.5: rischia nel primo tempo perdendo un pallone sanguinoso. Unica sbavatura di una buona gara in cui mette dinamismo e la solità qualità nel giro-palla. Peccato per un paio di conclusioni mancine in area che trovano il muro della difesa e una terza stoccata deviata e di poco alta.

PISCITELLA 7: è vero, a volte si specchia troppo in se stesso. Ma inventa l'assist gol e con due scatti brucianti costringe al fallo da giallo Somma e Carpani (ROSSETTI s.v.).

GABBIANELLI 6.5: cuce il gioco tra centrocampo e attacco con dedizione alla causa. Splendida la palla a lanciare Delcarro in area al 30' (SERENI s.v.).

SANTINI 5.5: centravanti unico che svaria su tutto il fronte offensivo, complicando le marcature avversarie. Canta e porta la croce, facendosi valere anche in rifinitura. Ma il rosso finale è pesante: aveva effettivamente subito fallo, tuttavia reagisce con un calcetto da evitare.

All. GABURRO 6.5: un po' a sorpresa esclude Pietrangeli e Regini, la mossa vincente è comunque Piscitella. Tre punti meritati per riprendere il cammino.



Recanatese - Rimini 0-1



RECANATESE (4-2-3-1): Fallani 6 - Somma 5 (46' Minicucci 5), Ferrante 6, Marafini 5.5, Longobardi 5.5 (83' Meloni s.v.) - Morrone 5 (46' Senigagliesi 6), Alfieri 5.5 (78' Ventola s.v.) - Ferretti 6, Giampaolo 5.5 (32' Zammarchi 6), Carpani 5.5 - Sbaffo 6.5.

In panchina: Bagheria, Amadio; Tafa; Guidobaldi, Moliterni.

All. Pagliari 5.5.

RIMINI (3-5-1-1): Zaccagno 6.5 - Tofanari 6 (52' Pietrangeli 6.5), Allievi 6, Panelli 6 (52' Regini 6) - Laverone 6.5, Delcarro 6.5, Pasa 6 (83' Tanasa s.v.), Tonelli 6.5, Piscitella 7 (74' Rossetti s.v.) - Gabbianelli 6.5 (74' Sereni s.v.) - Santini 5.5

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Lo Duca, Serpe, Gigli, Acquistapace; Eyango, De Rinaldis; Accursi.

All. Gaburro 6.5.



ARBITRO: Marotta di Sapri.

RETI: 19' Delcarro

AMMONITI: Panelli, Somma, Tofanari, Zammarchi, Carpani, Pietrangeli, Amadio (dalla panchina), Minicucci, Delcarro.

ESPULSO: Santini.

NOTE: recupero 3' pt, 4' st.