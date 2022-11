Calcio Prima, il Bellariva è capolista: steso il Riccione in rimonta e poi in dieci (3-1)

Sport

Rimini

| 18:28 - 20 Novembre 2022

Il Bellariva dopo il Superga batte anche il Riccione per 3-1 in maniera convincente e si issa al vertice della classifica e nel prossimo turno è atteso dalla difficile trasferta di Villamarina che insegue ad una lunghezze assieme allo stesso Riccione. Una prova di carattere per la formazione riminese che in svantaggio in avvio ha ribaltato il risultato segnando il tris in dieci uomini per quasi mezzora.

Eppure il match non si era messo nella maniera migliore per la squadra di Morolli: al 4' su un errore difensivo sulla trequarti, Amati ha campo libero, entra in area, assist a rientrare per Dragoni che non sbaglia il rigore in movimento. Al 9' Klyvchuk pesca Amati al centro dell'area con un pregevole lancio, botta a colpo sicuro e il portiere Tacchi si supera. Al 21', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla che esce dall'area di rigore e Gueye dai 25 metri calcia una bordata che si stampa sulla traversa e sulla palla che ritorna al centro dell'area si avventa Dragoni ma il suo colpo di testa debole e centrale e Tacchi para a terra. Al 23' un intervento falloso in area di Guye ai danni di Mularoni viene punito con un calcio da rigore: Bargelli trasforma il penalty (1-1).

Sull'onda dell'entusiasmo il Bellariva trova addirittura il vantaggio con Canini al 31': splendida la sua conclusione dal limite dell'area con palla che s'infila all'incrocio, nulla da fare per il portiere Masini.

Nella ripresa al 61', Zamagni già ammonito viene espulso per doppio giallo; al 63' tiro al volo di Brisigotti che sfiora l'incrocio su cross di Klyvchuk. Al 67' Brisigotti salta un paio di avversari in area, cade a terra e il Riccione invoca il rigore ma il direttore di gara fa proseguire. All'82' su un rinvio del portiere Tacchi, il nuovo entrato Elia Fabbri è protagonista di una bella giocata e il suo tiro diretto in porta a portiere ormai battuto viene accompagnato in rete da Bargelli.