Frontale tra una moto e un'auto, centauro in ospedale

Cronaca

Riccione

| 18:10 - 20 Novembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Incidente tra una moto e un'auto a Riccione, un motociclista è stato trasferito all'ospedale. L'allerta è scattata poco prima delle 18 di oggi, (domenica 20 novembre) in viale d'Annunzio, all'altezza di via Angeloni. Qui si è verificato un frontale tra una Cagiva e una Fiat 500: il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto per alcuni metri a seguito dell'impatto. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati il personale del 118 e della polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Il centauro fortunatamente non sembra aver riportato gravi conseguenze nell'incidente, anche se è stato trasportato all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.