Calcio Promozione, la Sampierana lla sesta vittoria di fila: 2-1 al Fratta Terme

Sport

Cesena

| 17:50 - 20 Novembre 2022

Sampierana - Fratta Terme 2-1



SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli (78’Berni), Rossi, Narducci, Quaranta, Canali, Castagnoli (60’ Diversi), Petrini, Para, Corzani, Pungelli (83’ Fiaschetti).

A disp. Zollo, Drudi, Battistini, Stoppa. All. Barontini.

FRATTA TERME: Lombardi, Venturi, Cicognani, Branchetti, Bandini, Zoli F., Ravaioli, Errani, Andreoli, Garoia (67’ Lorenzi), De Pascalis (80’ Gallo).

A disp. Salvi, Zoli B., Mazzoni, Aruama, Dosio, Boccali. All. Biserni.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 9’ Para, 36’ rig. Narducci, 55’ Zoli F.

AMMONITI: Rossi, Para, Pungelli, Branchetti, Errani, Garoia



SAN PIERO IN BAGNO Sesta vittoria casalinga della Sampierana contro il Fratta. I ragazzi di Barontini hanno disputato una partita di sostanza contro un avversario grintoso che ha fatto pressing a tutto campo per l’intero incontro sprecando un calcio di rigore. Al 1’ la Fratta cerca di sorprendere i bianconeri con Andreoli, che si libera in area il suo tiro in diagonale esce di poco. Al 9’ la Sampierana si porta in vantaggio: azione personale di Corzani che da 25 metri fa partire un forte tiro alla destra del portiere che respinge, si avventa sulla palla Para che anticipa tutti ed insacca. Al 26’ il direttore di gara decreta il calcio di rigore per fallo di mano di Quercioli: batte Andreoli, ma Zammarchi para bloccando la sfera. Al 36’ Quercioli entra in area palla al piede e viene fermato dalla difesa ospite con un fallo, il rigore viene trasformato da Narducci.

Nella ripresa il Fratta cerca di reagire ed al 55’ accorcia le distanze: Branchetti colpisce la traversa con un tiro dalla distanza slla ribattuta Zoli F. precede i difensori e di testa mette in rete. La partita viene controllata dalla Sampierana ed al 92’ Berni con un pallonetto supera il portiere ospite ma la palla esce di poco.