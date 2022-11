Il Tennis Club Viserba strappa un brillante pareggio in casa (3-3)

Sport

Rimini

| 17:46 - 20 Novembre 2022

Torna a giocare sui campi di casa il Tennis Club Viserba che ottiene un brillante pareggio per 3-3 contro il Circolo della Stampa Sporting Torino nella 6° giornata della prima fase del campionato di A2 maschile. Il match è iniziato subito in salita per il Club riminese, sotto 0-2 dopo i primi due singolari, il primo vinto facilmente su Edoardo Zanada su Luca Bartoli, il secondo a concludersi in ordine di tempo conquistato da Federico Maccari su Alessandro Canini che non è riuscito a capitalizzare un vantaggio di 4-1 nel primo set ed un set point, sempre nel primo set, sul 5-4 e servizio dell’avversario, prima di subire la rimonta del portacolori del Circolo della Stampa Sporting. Va detto che il Tc Viserba ha dovuto fare a meno di uno dei suoi big, Alberto Bronzetti, infortunatosi alla gamba e costretto a dare forfait. Il Club riminese rialza la testa con la seconda serie di singolari, accorcia le distanze con un Diego Zanni in gran forma che supera in due set piuttosto tirati Luca Serra, poi ci pensa Manuel Mazza che si aggiudica la sfida tra i numero 1 contro Stefano Reitano.

Al termine di primi quattro match punteggio sul 2-2, per il Tc Viserba si ripete la situazione delle trasferte di Padova e Roma, ma questa volta, diversamente dai match precedenti, è arrivata una vittoria dal doppio, grazie a Mazza e Samuel Zannoni che hanno sconfitto al super tie-break del 3° set Reitano e Federico Luzzo, dopo che Francesco Giorgetti e Diego Zanni erano stati sconfitti, sempre al super tie-break del 3° set, da Maccari-Zanada.

I parziali: Federico Maccari (2.2)-Alessandro Canini (2.4) 7-5, 6-1, Edoardo Zanada (2.2)-Luca Bartoli (2.5) 6-1, 6-1, Manuel Mazza (2.1)-Stefano Reitano (2.1) 6-2, 6-2, Diego Zanni (2.5)-Luca Serra (2.5) 6-4, 6-4.

Doppi: Maccari-Zanada b. Giorgetti-Zanni 4-6, 6-1, 10-6, Mazza-Zannoni b. Luzzo-Reitano 6-3, 6-7 (5), 10-8.

Il Tennis Club Viserba torna in campo domenica, in casa (dalle 10), contro il Tennis Club Bisenzio, seconda forza del primo girone. I toscani possono schierare il 2.2 spagnolo Pablo Llamas Ruiz, i 2.3 Samuele Pieri, Francesco Canò ed il ceko Andrew Paulson, oltre ai 2.4 Jacopo Stefanini e Cosimo Banti. E’ un match decisivo per il Tc Viserba che, già escluso dalla retrocessione diretta, va in cerca dei punti per evitare i play-out e salvarsi già nella regular season.

