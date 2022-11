Calcio Eccellenza, capitombolo Savignanese sul campo del Bentivoglio (2-1)

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:28 - 20 Novembre 2022

Foto di repertorio.



Bentivoglio - Savignanese 2-1



BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin (25' st Di Sisto), Cattabriga, Battaglia, Grimandi, Neri, D'Errico (25' st Mura), Spadaccino, Lipparini (5' st Sansonetti), Fratangelo (30' st Margotta), Bonenti (45' st Boschini). All. Galletti.

SAVIGNANESE: Fusconi, Mazzarini, Mazza (22' st Possenti), Vitalino (40' st Sberlati), Lambertini, Onofri, Nicolini (35' st Sbrighi), Cassani (5' st Battistini), Pacchioni, Protino (37' st Farabegoli), Osayande. All. Montanari.

ARBITRO: Manassero di Piacenza.

RETI: 25' st rig. Grimandi, 26' st Pacchioni, 35' st Sansonetti.

AMMONITI: Fratangelo, Vitalino, Battaglia.



BENTIVOGLIO La Savignanese esce sconfitta 2-1 al termine di una gara vibrante decisa da un gol del subentrato Sansonetti. Nel primo tempo una ghiotta occasione per parte: Fratangelo sfiora il bersaglio con una conclusione di poco a lato, sull'altro versante Farinella vola sotto la traversa per deviare il colpo di testa di Pacchioni. Nella ripresa ancora gli stessi Fratangelo e Pacchioni sono protagonisti: il n.10 del Bentivoglio sfrutta un errore in impostazione della Savignanese, entra in area, ma calcia a lato con il mancino. Pacchioni ci riprova di testa, ma Farinella, tra i migliori, vola prodigiosamente. Al 70' la partita si sblocca su rigore: Fusconi atterra lo scatenato Fratangelo e Grimandi infila dal dischetto. Sul calcio d'inizio successivo, una spizzata permette a Pacchioni di pareggiare. All'80' decide Sansonetti con un colpo di testa nell'angolino. Nel finale ancora Farinella sale al proscenio, deviando sul palo il tiro del possibile 2-2 di Pacchioni.